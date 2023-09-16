وحوش الكاميرا.. أيهما أفضل هواوي Mate 60 Pro أم شاومي 13 ألترا

تتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية، لإطلاق أفضل هاتف ذكي ذو إعدادات كاميرا قوية، من بينهم هواوي وشاومي، وفي هذه المقارنة، سنلقي نظرة سريعة على الهاتفين Mate 60 Pro وXiaomi 13 Ultra، وهما هاتفان ذكيان متطوران تم إصدارهما في عام 2023.

ويعمل هاتف هواوي الجديد Mate 60 Pro بنظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4.0 ويتميز بمعالج من نوع Kirin 9000S، بينما يعمل هاتف Xiaomi 13 Ultra على نظام التشغيل Android 13 مع واجهة شاومي MIUI 14 ومجهز بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، مما يجعلاهما منافسان قويان من حيث الكاميرا والأداء أيضا.

مقارنة بين هاتف هواوي Mate 60 Pro وشاومي Xiaomi 13 Ultra

التصميم



يتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro بواجهة زجاجية محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج هواوي الأقوى Kunlun Glass 2 وإطار من الألومنيوم وتصميم خلفي زجاجي، مما يمنحه مظهرا أنيقا ومتميزا.

ومن ناحية أخرى، يأتي هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra بواجهة زجاجية محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus، وظهر من الجلد البيئي، وإطار من الألومنيوم، مما يوفر تصميما فريدا وأنيقا.

شاومي Xiaomi 13 Ultra

الشاشة

يتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.82 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يوفر مرئيات سلسة وحيوية.

وفي الوقت نفسه، يتميز هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra بشاشة من نوع LTPO AMOLED أصغر قليلا بقياس 6.73 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع دعم تقنية Dolby Vision وHDR10+، مما يجعله مثاليا لاستهلاك الوسائط المتعددة.

Mate 60 Pro

الأداء

يتم تشغيل هاتف Mate 60 Pro بواسطة معالج هواوي من نوع Kirin 9000S، والتي توفر أداءً ممتازا وكفاءة في استهلاك الطاقة.

ومن ناحية أخرى، تم تجهيز هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، مما يوفر أداءً سريعا وفعالا.

التخزين

يقدم كلا الهاتفين الذكيين خيارات تخزين متعددة، مما يسمح للمستخدمين باختيار السعة التي تناسب احتياجاتهم.

يوفر هاتف هواوي Mate 60 Pro خيارات بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 12 جيجابايت.

بينما يوفر Xiaomi 13 Ultra نفس الخيارات بسعة 256 جيجابايت و512 جيجابايت، مع المتغيرات المضافة بسعة 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

Mate 60 Pro

الكاميرا

يتميز هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية، بما في ذلك عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب مقربة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة.

ومن ناحية أخرى، يتميز هاتف Xiaomi 13 Ultra بإعداد كاميرا رباعية، تتكون من عدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر عمق TOF 3D، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور مذهلة ومفصلة من مسافات وزوايا مختلفة.

Xiaomi 13 Ultra

البطارية

يأتي كلا الهاتفين الذكيين ببطاريات غير قابلة للإزالة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن عمر بطارية طويل الأمد.

يدعم هاتف هواوي Mate 60 Pro الشحن السلكي بقدرة 88 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات.

من ناحية أخرى، يوفر هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra شحنا سلكيا بقدرة 90 وات، وشحنًا لاسلكيًا بقدرة 50 وات، وشحنًا لاسلكيًا عكسيًا بقدرة 10 وات.

Mate 60 Pro

السعر

يبلغ سعر هاتف هواوي Mate 60 Pro حوالي 890 يورو (أي ما يعادل 29300 جنيه مصري)، مما يجعله هاتفًا ذكيًا رائدًا متطورًا يتمتع بميزات وأداء متميز.

ويأتي هاتف Xiaomi 13 Ultra بسعر 899 دولار (أي ما يعادل 27700 جنيه مصري)، ويقدم مواصفات وميزات تنافسية في قطاع الهواتف الذكية المتطورة.

Xiaomi 13 Ultra

أيهما أفضل؟

كلا الهاتفين يتميزان بالأداء القوي، ولكن لكلا منهما مميزات وعيوب جاءت كالآتي:

- مميزات هواوي Mate 60 Pro:

تصميم مميز مع زجاج أمامي وخلفي

شاشة LTPO OLED كبيرة ونابضة بالحياة

معالج Kirin 9000S القوية

خيارات تخزين متعددة

إعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات

قدرات شحن سلكية ولاسلكية سريعة

دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية

- عيوب هواوي Mate 60 Pro:

سعر أعلى مقارنة بالهواتف الذكية الرائدة الأخرى

توافر محدود فهو متاح حاليا للبيع في الصين فقط

- مميزات شاومي Xiaomi 13 Ultra:



تصميم فريد من نوعه مع ظهر من الجلد البيئي

شاشة LTPO AMOLED رائعة مع دعم Dolby Vision وHDR10+

معالج Snapdragon 8 Gen 2 لأداء أسرع وأكثر كفاءة

خيارات تخزين واسعة مع متغيرات ذاكرة الوصول العشوائي العالية

إعداد كاميرا رباعية مع عدسات لايكا

قدرات شحن سلكية ولاسلكية سريعة

- عيوب شاومي Xiaomi 13 Ultra:

لا يدعم مكالمات عبر الأقمار الصناعية أو الرسائل النصية