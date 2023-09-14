تشتري iPhone 15 Pro ولا آيفون 14 برو| مقارنة هتكشفلك الفرق

يأتي هاتف iPhone 15 Pro مع بعض الاختلافات الملحوظة عن طراز آبل السابق iPhone 14 Pro، على الرغم من أن كلا الهاتفين رائعان، إلا أن أحدهما قد يناسب احتياجاتك أكثر من الآخر، لذا سنستعرض إليك خلال مقالنا التالي مقارنة سريعة بين هاتف iPhone 15 Pro وآيفون 14 برو لمعرفة ما هو الطراز الأفضل للشراء؟.

مقارنة بين iPhone 15 Pro وآيفون 14 برو



1. تغييرات في التصميم:

يتميز أحدث هاتف iPhone 15 Pro بنفس الشاشة مقاس 6.1 بوصة وعامل الشكل مثل iPhone 14 Pro، ولكن هناك بعض التغييرات الجديرة بالملاحظة في الشكل العام والتصميم، وتعد أحد أكبر تغييرات التصميم في iPhone 15 Pro هو اعتماد إطار التيتانيوم الذي يحل محل الفولاذ المقاوم للصدأ.

ولأول مرة على الإطلاق، استخدمت شركة آبل التيتانيوم من الدرجة 5 في أي من أجهزة آيفون الخاصة بها، لا يتمتع التيتانيوم بمقاومة محسنة للخدش فحسب، بل يمكنه تحمل المزيد من الأضرار ويزن أيضا أقل، وهذا يجعل iPhone 15 Pro أخف بشكل ملحوظ حيث يبلغ 187 جراما مقارنة بـ 206 جراما وزن هاتف iPhone 14 Pro.

2. زر التشغيل الجديد:

تغيير ملحوظ آخر في تصميم iPhone 15 Pro هو زر الإجراء الجديد القابل للتخصيص والذي يحل محل مفتاح كتم الصوت على iPhone 14 Pro، يمكنك استخدام زر الإجراء لكتم صوت جهاز آيفون الخاص بك وحتى برمجته للقيام بشيء مختلف مثل فتح الكاميرا أو تشغيل اختصارات مخصصة.

iPhone 15 Pro

3. منفذ شحن USB-C:

التغيير الأكبر الذي يصل هاتف iPhone 15 Pro ، وهو التحول إلى منفذ USB-C بدلا من منفذ الشحن Lightning الموجود في iPhone 14 Pro، قامت شركة آبل أخيرا بالانتقال إلى منافذ USB-C، والتخلص من منفذ Lightning الخاص بها إلى الأبد، ويوفر منفذ USB-C سرعات نقل بيانات أسرع، بفضل الدعم القياسي لشحن USB 3، يدعم iPhone 15 Pro سرعات نقل تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، بينما تقتصر سرعة iPhone 14 Pro على 480 ميجابت في الثانية فقط، لذلك، يمكنك توقع عمليات نقل ملفات أسرع بما يصل إلى 20 مرة على iPhone 15 Pro.

4. الشاشة:

تميز أحدث هاتف iPhone 15 Pro بنفس شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة مثل iPhone 14 Pro، ولكنك ستجد حواف أنحف بكثير للحصول على مظهر أكثر أناقة، ويتمتع iPhone 15 Pro بنفس معدل التحديث التكيفي الذي يعمل دائما على الشاشة وPro Motion مثل iPhone 14 Pro . كما يتميز بإطارات أنحف للغاية حول الشاشة.

iPhone 14 Pro

5. الكاميرات:

أجرت شركة آبل خلال العام الماضي، بعض التغييرات الكبيرة على كاميرا iPhone 14 Pro، بما في ذلك المستشعر الأساسي بدقة 48 ميجابكسل مما ساعدها في الحصول على المركز الأول في قائمة أفضل الهواتف المزودة بكاميرات، ويتميز iPhone 14 Pro بعدسة أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل على اللوحة الخلفية، يوجد في المقدمة مستشعر بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.

6. الأداء:

يقدم iPhone 14 Pro بالفعل أداء قويا مع معالج آبل A16 Bionic، بدقة تصنيع 4 نانومتر، ولكن يرتقي iPhone 15 Pro بالأداء إلى المستوى التالي مع مجموعة شرائح A17 Pro الجديدة الأولى من نوعها والمبنية على تكنولوجيا 3 نانومتر مع بعض عمليات إعادة تصميم وحدة معالجة الرسومات الكبيرة.

ويحتوي هاتف آبل الجديد على وحدة معالجة مركزية سداسية النواة ووحدة معالجة رسومات آبل سداسية النواة من فئة Pro لوحدة معالجة مركزية أسرع بما يصل إلى 10% وأداء أسرع لوحدة معالجة الرسومات بنسبة 20% مقارنة بتقنية 4 نانومتر الموجودة في iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro

وباختصار، سيوفر iPhone 15 Pro أداءً أسرع وكفاءة محسنة للطاقة وتبديدا أفضل للحرارة مقارنةً بـ iPhone 14 Pro، ة للحصول على رسومات أكثر سلاسة وتجارب واقع معزز غامرة وتحسين أداء الألعاب.

ويوفر هاتف iPhone 15 Pro المتطور مساحة تخزين أساسية تبلغ 256 جيجابايت مقارنة بـ 128 جيجابايت في طراز 14 Pro ، ويوفر كلا الطرازين خيارات تخزين مربحة تصل إلى 1 تيرابايت.

7. البطارية والشحن:

يحتوي iPhone 14 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4323 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي يصل لـ 27 وات، وMagSafe بقدرة 15 وات، وقدرات شحن لاسلكي بقدرة 7.5 وات، يوفر ما يصل إلى 29 ساعة من تشغيل الفيديو، و25 ساعة من بث الفيديو، و95 ساعة من تشغيل الصوت، ويوفر iPhone 15 Pro أيضًا أداءً مشابهًا للبطارية.

8. الألوان:

فيما يتعلق بخيارات الألوان، يقدم كلا الطرازين Pro بعض الألوان المذهلة للاختيار من بينها. يأتي هاتف iPhone 15 Pro باللون الأسود والتيتانيوم والتيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الأزرق والتيتانيوم الطبيعي، بينما يتوفر هاتف iPhone 14 Pro بخيارات الأسود والفضي، والذهبي والبنفسجي.