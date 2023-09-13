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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات iPhone 15 Plus رسميا

iPhone 15 Plus
iPhone 15 Plus

سعر ومواصفات iPhone 15 Plus.. أحدث إصدارات شركة آبل الأمريكية، التي أعلنت عنها بشكل رسمي أمس الثلاثاء إلى جانب 3 هواتف آخرى هما : iPhone 15 و iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الإصدار، سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات iPhone 15 Plus.

سعر ومواصفات iPhone 15 Plus

يتميز هاتف iPhone 15 Plus، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة 1290 × 2796 بكسل، مع دعم لتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات، ويصل الحد الأقصى لنسبة السطوع بالهاتف 2000 شمعة في المتر المربع.

 

سعر ومواصفات iPhone 15 الجديد من آبل

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وتمتاز شاشة هاتف iPhone 15 Plus، بدعما لميزة Dynamic Island، وهي طريقة للتفاعل مع الإشعارات الهامة والأنشطة المباشرة، وزودت آبل هاتفها الجديد بكابل USB-C للشحن ونقل البيانات بسرعة أكبر، ويتميز الهاتف بدعم ميزة "أين أصدقائي"، والبقاء على اتصال أثناء السفر.

,يتم تشغيل هاتف iPhone 15 Plus، بواسطة معالج آبل للعام الاسبق Apple A16 Bionic، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بخيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 512 جيجابايت.

iPhone 15 Plus

ويتمتع هاتف iPhone 15 Plus، بكاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر واسع بدقة 48 ميجابكسل بفتحة f/1.6، ويدعم التثبيت البصري OIS، بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويدعم هاتف iPhone 15 Plus، تقنية بصمة الوجه FaceID، مع دعم مقاومة والغبار بتصنيف IP68، التي تعطي الهاتف طبقة حماية لتحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 مترا، بالإضافة إلى طبقة حماية من السيراميك Ceramic Shield التي توفر طبقة حماية قوية ضد الخدوش والصدمات.

ويحتوي هاتف iPhone 15 Plus، على بطارية تدوم لمدة يوم كامل سيتم شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط عبر شاحن USB-C، وتدعم العمل مع الشاحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات والشاحن العكسي بقدرة 7.5 وات.

ويأتي هاتف iPhone 15 Plus، مع دعما لشريحة الاتصال الالكترونية eSIM، البديلة لشريحة SIM، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل الجديد من آبل iOS 17.

سعر iPhone 15 Plus

وسيتوفر الهاتف في اللون الأسود، والوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، في الإمارات بسعر يبدأ من 3799 درهما إمارتيا.

وسيتوفر هاتف iPhone 15 في السعودية مقابل سعر يبدأ من 3899 ريال سعودي.

بينما تتوفر النسخة العالمية بسعر يبدأ من 899 دولار (أي ما يعادل 27 و800 جنيه مصري).

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