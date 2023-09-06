انهيار مفاجئ لأسعار آيفون بالخارج قبل إطلاق iPhone 15

تستعد شركة آبل Apple حاليا، لإطلاق سلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 15، والتي من المتوقع أن تعلن عنها بشكل رسمي يوم 12 سبتمبر المقبل.

وفي مؤتمر آبل القادم، سيتم الإعلان عن أجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max والذي قد يُطلق عليه لاحقا اسم iPhone 15 Ultra، في 12 سبتمبر الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، وكما هو الحال دائما يتم تخفيض إصدارات آبل السابقة.

وفي الوقت الحالي، قدمت العديد من مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت حول العالم، تخفيضا كبيرا على هاتف iPhone 13 من آبل، والذي يأتي بذاكرة ضخمة تبلغ سعتها 512 جيجابايت مقابل سعر 687 جنيها إسترلينيا (أي ما يعادل 26600 جنيه مصيري)، مما يساعد المستهلكين بالخارج توفير ما يزيد عن 300 جنيه إسترليني من أسعار آبل القياسية.

هاتف iPhone 13

سعر iPhone 13 في مصر

ويتوفر هاتف iPhone 13 من آبل للبيع في مصر حاليا، مقابل سعر حوالى 29980 جنيها مصريا، للإصدار بسعة 128 جيجابايت.

سعر iPhone 13 في مصر

ولمن لا يعلم، يتميز هاتف آيفون 13، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، ويبلغ قياسها 6.1 بوصة، تتميز بطبقة حماية من نوع ceramic shield لحمايتها، تدعم معدل تحديث يبلغ 12 هرتز فى الثانية، وكثافة بكسل تبلغ 460 بكسل في البوصة.

ويعمل هاتف آيفون 13، بواسطة معالج آبل الرائد A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

ويتمتع هاتف آيفون 13، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 12 ميجابكسل إلى جانب كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل، تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار في الثانية، مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف آيفون 13، بطارية بقوة 3240 مللي أمبير في الساعة، وتأتي مع دعم للشحن السريع يصل إلى 20 وات.