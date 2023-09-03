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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم مذهل.. عرض قوي على جوال آيفون 14 بلس من آبل

جوال آيفون 14 بلس
جوال آيفون 14 بلس

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية باستمرار، عروض مغرية على هواتف آيفون من آبل، والتي قد تشمل تخفيضات مذهلة على الهواتف الذكية باهظة الثمن، أو تقدمها في عرض قوى مع آيربودز بسعر أرخص لمنح فرصة لعشاق هذه الفئة من الهواتف المحمولة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

خصم 23% على جوال آيفون 14 بلس من آبل

حصل أحدث جوالات شركة آبل، والذي ينطلق تحت اسم آيفون 14 بلس في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في السعودية.

 

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ويقدم موقع التجارة الإلكترونية خصمًا مغريًا على جوال آيفون 14 بلس، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في السعودية، ويقدم الموقع خصمًا يصل إلى 23% مما يوفر ما يصل إلى 1000 ريال سعودي أقل من سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من جوال آيفون 14 بلس، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الخامس 5G، باللون البنفسجي، في السعودية مقابل سعر 3299 ريال سعودي، بدلًا من 4299 ريال سعودي.

خصم 23% على جوال آيفون 14 بلس في السعودية

مواصفات iPhone 14 Plus
 

يعمل جوال آيفون 14 بلس، بواسطة معالج آبل Apple A15 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وخيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 512 جيجابايت.

ويأتي جوال آيفون 14 بلس، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة 1284 × 2778 بكسل، مع دعم لتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.

وجاء جوال آيفون 14 بلس، بكاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر واسع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f/1.5، ويدعم التثبيت البصري OIS، بينما تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتميز جوال آيفون 14 بلس، بدعم تقنية بصمة الوجه FaceID، مع دعم مقاومة والغبار بتصنيف IP68، التي تعطي الهاتف طبقة حماية لتحمل البقاء في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 مترا، بالإضافة إلى طبقة حماية من السيراميك Ceramic Shield التي توفر طبقة حماية قوية ضد الخدوش والصدمات.

ويحتوي جوال آيفون 14 بلس، على بطارية بقوة 4323 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط، وتدعم العمل مع الشاحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات، ويتوفر الهاتف في اللون الأزرق والأحمر والأصفر والسماوي والبنفسجي.

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