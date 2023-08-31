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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخصم مذهل.. عرض قوى على جوال شاومي Redmi 12C

جوال شاومي Redmi
جوال شاومي Redmi 12C

تقدّم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضًا مغرية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مُخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الصيف.

 

خصم 32% على جوال شاومي Redmi 12C

حصل أحدث هواتف شاومي، والذي ينطلق تحت اسم Redmi 12C في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الويب في الإمارات.

 

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ويقدم موقع التجارة الإلكترونية خصمًا مغريًا على جوال شاومي Redmi 12C، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في الإمارات، ويقدم الموقع خصمًا يصل إلى 32% عن سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر الإصدار العالمي من جوال شاومي Redmi 12C، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، باللون الرمادي، في الإمارات مقابل سعر 339 درهمًا إماراتيًا بدلًا من 499 درهمًا إماراتيًا.

خصم 32% على جوال شاومي Redmi 12C

مواصفات جوال شاومي Redmi 12C

يتميز جوال شاومي Redmi 12C بشاشة من نوع LCD بقياس 6.71 بوصة، بجودة عرض + HD، تبلغ دقتها 720 × 1650 بكسل، تحتوي على مستشعر للبصمة مدمج أسفلها.

وتأتي الشاشة مع نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، ويتمتع جوال شاومي Redmi 12C بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى لتصوير العمق بدقة 0.08 ميجابكسل.

ويتم تشغيل جوال شاومي Redmi 12C، بواسطة معالج ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X تصل لسعة 6 جيجابايت ، وذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة المستخدم MIUI 13.

ويحزم جوال شاومي Redmi 12C، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، عبر منفذ من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر، مع دعم شبكات 4G بالإضافة إلى فتحة بطاقة microSD مخصصة.  

خصم 32% على جوال شاومي Redmi 12C
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