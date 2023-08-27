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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات شاومي Mix Fold 3

هاتف شاومي Mix Fold
هاتف شاومي Mix Fold 3

يعد Mix Fold 3 أحدث هواتف شاومي Xiaomi، لأسلوب الهاتف القابل للطي الذي يتحول إلى جهاز لوحي، حيث تمكنت الشركة الصينية من إجراء العديد من التحسينات على النموذج السابق، حيث يأتي الهاتف مزودا بإعدادات كاميرا قوبة وبطارية أكبر وشاشات عرض أجمل وشحن لاسلكي.

سعر ومواصفات هاتف Mix Fold 3

يتميز هاتف شاومي Mix Fold 3، بشاشة داخلية مرنة من نوع E6 AMOLED LTPO، بقياس 8.03 بوصة، بدقة تبلغ 1960 × 2160 بكسل، وتدعم معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، تتميز الشاشة بزجاج فائق النحافة (UTG) وتوفر دعم لتقنية HDR10 + و Dolby Vision، ويأتي الهاتف مع شاشة خارجية من نوع LTPO OLED يبلغ قياسها 6.56 بوصة مغطاة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

 

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ويمتاز هاتف شاومي Mix Fold 3، بتصميم نحيفا للغاية يبلغ قياسه 5.26 ملميتر في حالته غير المطوية و 10.89 ملميتر عند طيه، وتتميز شاشتي الهاتف من نوع E6 OLED، بأبعاد 8.03 بوصة للشاشة الداخلية و 6.56 بوصة للشاشة الخارجية، ويحتوي الجهاز على مفصلة تتكون من 198 مكونا، وتأتي المفصلة الجديدة بهيكل مكون من 3 عناصر و 14 مفصلة دقيقة مع آلية دوران مصنوعة من الصلب الكربوني والسيراميك.

هاتف شاومي Mix Fold 3

ويتمتع هاتف شاومي Mix Fold 3، بنظام كاميرا رباعي مدعوم من شركة لايكا الألمانية، مع كاميرا رئيسية تأتي بمستشعر Sony IMX800 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم التقريب البصري OIS، متصلة بوحدة فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 10 ميجابكسل، يدعم التقريب البصري حيت 3x ووحدة منظار بدقة 10 ميجابكسل، والتي توفر تقريب بصري يصل إلى 5x، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 4 ميجابكسل للشاشة الداخلية وبدقة 10 لشاشة الغلاف.

هاتف شاومي Mix Fold 3

 

ويعمل هاتف Mix Fold 3، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، إلى جانب سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت باستخدام تقنية UFS 4.0، مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت، ويعمل الجهاز بواجهة شاومي الجديدة MIUI 14، والمستندة على نظام التشغيل Android 13.

ويحزم هاتف Mix Fold 3 بطارية تبلغ قوتها 4800 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 67 وات، مع شحن لاسلكي بقوة 50 وات، وتدعي شاومي أن عمر بطارية يصل إلى 8 ساعات و 20 دقيقة.

وتشمل المواصفات المتبقية بالهاتف، مستشعر بصمة جانبي للأمان البيومتري، ومن حيث الاتصال، فهو مزودا بمنفذ شحن USB Type-C ويدعم تقنية NFC.

سعر شاومي Mix Fold 3

يتوفر هاتف شاومي القابل للطي Mix Fold 3، في خيارين من الألوان هما الأسود والذهبي: بسعر يبدأ من 1240 دولار (أي ما يعادل 38310 جنيه مصري) للطراز الأساسي بسعة 12 جيجابايت رام+  256 جيجابايت.

هاتف شاومي Mix Fold 3
شاومي هواتف شاومي Mix Fold 3 هاتف MIX Fold 3 سعر ومواصفات Mix Fold 3

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