ينافس هواوي.. شاومي تطور نظام تشغيل متوافقا مع أندرويد

تواصل شركة شاومي Xiaomi، توسيع تشكيلة منتجاتها بأجهزة جديدة، ولكن خطط الشركة المستقبلية لا تركز فقط على الأجهزة بل ترتكز على البرمجيات، لذا تسعة عملاقة التقنية الصينية لزيادة أرباحها من خلال خدمات البرامج المرافقة للسيارات الكهربائية إلى جانب نظام تشغيل جديد بديلا لأندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تعمل شركة شاومي على تطوير نظام تشغيل خاص بها متوافق مع مشروع أندرويد المفتوح المصدر، مما يشير إلى إمكانية استخدام النظام التشغيلي الجديد عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة، من بينها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء.

شاومي تطور نظام تشغيل خاص بها متوافق مع نظام أندرويد

تعد الصين واحدة من أهم أسواق الهواتف الذكية في العالم، ومن الأسباب الرئيسية لذلك عدد السكان الكبير في البلاد والاقتصاد المنتعش والاهتمام بالتكنولوجيا، ومع ذلك، تختلف الصين عن بقية العالم من حيث أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات والتطبيقات الموجودة في تلك المتاجر عن تلك الموجودة في البلدان الأخرى بسبب اللوائح الحكومية، ونتيجة لذلك توفر الشركات واجهة مستخدم مختلفة في إصداراتها العالمية عن تلك الموجودة في الدولة الاسيوية.

وبحسب موقع Digital Chat Station، فإن نظام تشغيل شاومي الجديد قابل للتوسيع إلى ما هو أبعد من الهواتف الذكية، بحيث يمكن تعديله ليناسب المركبات والمنتجات الأخرى.

ومع ذلك، فإن شركة شاومي ليست شركة الهاتف الصينية الوحيدة التي تقوم بتطوير نظام التشغيل التشغيل الخاص بها، حيث أطلقت شركة هواوي منذ بضع سنوات نظام HarmonyOS، الذي يوفر أداءً جيدا في الصين.

ووفقا للتقارير، من المتوقع أن تطلق شاومي نظامها التشغيلي للمرة الأولى في الصين، مما يجعله أول منافس كبير لنظام شركة هواوي "هارموني أو آس".

ويعد إنشاء شاومي نظام خاص بها أمرا مهما جدا، لأنه يعني أنها غير مضطرة للاعتماد على جوجل بالقدر نفسه كما كان في السابق، ولكن هناك مشكلة كبيرة عليها التعامل معها.

وتوفر شركة جوجل حاليا نظامها البيئي أندرويد لهواتف شاومي الذكية، وفي حين أن أندرويد هو نظام تشغيل مفتوح المصدر، إلا أنه غير مفيد دون خدمات جوجل، ولا تفتح جوجل هذه الخدمات أمام أنظمة التشغيل المنافسة.

ولا تعتبر هذه مشكلة كبيرة في الصين، ولكن المستخدمين على مستوى العالم لا يستعملون هواتف ذكية دون خدمات جوجل، وفي حال حدوث مثل هذه المشكلة بين شاومي وجوجل، فقد يؤثر ذلك بشكل خطير في حصة شاومي السوقية.