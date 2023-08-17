تعمل 12 يوما بالشحنة الواحدة.. سمارت ووتش من شاومي بتصميم Apple Watch

أصدرت شركة شاومي ساعتها الجديدة Redmi Watch 3، التي تقدم مميزات كثيرة لمنافسة ساعات سامسونج الذكية وآبل ووتش، مما يجعلها خيارا مناسبا لأولئك الذين يبجثون عن ساعة ذكية بأداء مميز وسعر مناسب.

سعر ومواصفات ساعة شاومي Redmi Watch 3

تتميز ساعة شاومي Redmi Watch 3 بهيكل مستطيل الشكل وحواف مسطحة، مع إطارات معدنية، تبلغ أبعادها 42.6×36.6×10 ملميتر، وتزن 37 جرام، مع مع شاشة مربعة الشكل بحواف مدورة بتصميم يشبه ساعات آبل الشهير آبل ووتش.

وتأتي ساعة شاومي Redmi Watch 3، مع شاشة تعمل باللمس من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 1.75 بوصة، وبدقة 390 × 450 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، وتتضمن ميزات الشاشة وظيفة Always-On Display، مما يضمن عرض المعلومات الأساسية دائما.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي ساعة شاومي Redmi Watch 3،على زرا ماديا واحدا، مع 200 وجه مخصص، ومزودة بميكروفون ومكبر صوت، مما يتيح لك إجراء المكالمات وإرسال الرسائل، ويبلغ الوزن الكلى للساعة 37 جرام فقط مما يجعلها خفيفة الوزن وأكثر راحة عند ارتدائها.

سعر ومواصفات ساعة شاومي Redmi Watch 3

وتدعم الساعة مقاومة المياه وفقا لمعيار ATM 5 مما يمكنها البقاء تحت الماء لعمق يصل 50 مترا، مما يجعلها مثالية للأنشطة الرياضية مثل: السباحة، كما تتميز ساعة شاومي Redmi Watch 3، بمستشعرات لقياس معدل ضربات القلب وضغط الدم، ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع الأنشطة الرياضية على مدار اليوم، كما تدعم أكثر من 121 وضعا مختلفا للتمارين الرياضية.

وتتضمن الميزات الأخرى التي تقدمها ساعة شاومي Redmi Watch 3، نظام الملاحة العالمي GPS. وتقنية الاتصالات القريبة المدى NFC، إلى جانب ميزات مراقبة النوم، ومراقبة مستوى الإجهاد، وتتبع اللياقة البدنية، كما يمكن للساعة الذكية تلقي الإشعارات من الهاتف والرد على المكالمات الصوتية مباشرة.

وأبرز ما يميز ساعة شاومي Redmi Watch 3، هو عمر البطارية فهي تأتي مزودة بطارية بسعة 289 مللي أمبير، تدوم لمدة 12 يوما بالشحنة الواحدة.



وتتوفر ساعة شاومي Redmi Watch 3، للبيع في مصر بسعر يبدأ من 3847 جنيه مصري.