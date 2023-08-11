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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأصحاب الرواتب الضعيفة.. أرخص 5 موبايلات شاومي في مصر

أرخص ٥ موبايلات شاومي
أرخص ٥ موبايلات شاومي في مصر

تمتلك شركة شاومي، مجموعة مميزة من الهواتف الذكية ميسورة التكلفة والتي تأتي مخصصة للفئة المتوسطة صديقة الميزانية، التي تستهدف الشباب بشكل كبير.

أرخص ٥ موبايلات شاومي في مصر

يبحث الجميع من عشاق هواتف شاومي عن هاتف ذكي بسعر رخيص يناسب قدراتهم المادية، ولكن ذات إمكانات جيدة تلبي الاحتياجات الخاصة بهم، لذا إذا كنت ترغب في شراء هاتف ذكي جديد من شاومي، سنستعرض لك في هذه المقالة أرخص 5 موبايلات شاومي في السوق المصري، والتي تتميز بكونها ذات سعر رخيص مناسبة للشباب ومحدودي الدخل.

 

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1. موبايل شاومي ريدمي 9A:


يتوفر هاتف شاومي ريدمي 9A في السوق المصري بسعر يبدأ من 3150 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.53 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف شاومي ريدمي 9A بمعالج ميدياتك من نوع Helio G25، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 أو 4 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 32 أو 128 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

هاتف شاومي ريدمي 9A

2. موبايل ريدمي 10A:
 

يتوفر هاتف شاومي ريدمي 10A في السوق المصري بسعر يبدأ من 4699 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.53 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية  بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف شاومي ريدمي 10A بمعالج ميدياتك من نوع Helio G25، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

موبايل شاومي ريدمي 10A

3. موبايل شاومي ريدمي 12C:

يتوفر هاتف شاومي ريدمي 12C في السوق المصري بسعر يبدأ من 4699 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.71 بوصة، بدقة 720 × 1650 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف شاومي ريدمي 12C بمعالج ميدياتك من نوع Helio G85، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

هاتف شاومي ريدمي 12C

4. موبايل شاومي ريدمي A1 بلس:

يتوفر هاتف شاومي ريدمي A1 بلس في السوق المصري بسعر يبدأ من 3399 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.52 بوصة، بدقة 720 × 1650 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف شاومي ريدمي A1 بلس بمعالج ميدياتك من نوع Helio A22، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

هاتف شاومي ريدمي A1 بلس

5. موبايل شاومي ريدمي A2:

يتوفر هاتف شاومي ريدمي A2 في السوق المصري بسعر يبدأ من 3249 جنيه مصري، ويتميز الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.52 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، ويأتي مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي.

ويعمل هاتف شاومي ريدمي A1 بلس بمعالج ميدياتك من نوع Helio G36، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 أو 4 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة بسعة 32 أو 64 جيجابايت، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

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