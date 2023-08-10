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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل الغلابة.. شاومي تبيع أحدث هواتفها في 15 دقيقة فقط

Poco M6 Pro 5G
Poco M6 Pro 5G

طرحت شركة شاومي الصينية، الهاتف الذكي Poco M6 Pro 5G في السوق الهندية، تحت علامتها التجارية Poco الأسبوع الماضي، الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف شاومي الجديد Poco M6 Pro 5G، بميزات جذابة مثل شاشة كبيرة بجودة عرض FHD + وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وأحدث معالج Snapdragon 4 Gen 2 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

 

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ومنذ أن أصبح هاتف شاومي Poco M6 Pro 5G، متاحا للشراء وقد لاقي اهنماما كبيرا من المستخدمين في السوق الهندي، حيث ذكرت العلامة الفرعية بوكو بلدولة أن المخزون المتاح من الهاتف نفذ بالكامل، وقد تم بيعه في غضون 15 دقيقة فقط.

وأعلنت العلامة الفرعية "بوكو" عبر حسابها الرسمي على تويتر، نفاذ جميع وحدات الهاتف بالكامل، وقالت: " 15 دقيقة فقط!!! هذا كل ما احتاجه هاتف POCO M6 Pro 5G للطيران من على أرفف متجر Flipkart الهندي، ترقبوا المزيد من التحديثات وإعادة طرح المزيد من المخزون، شكرًا لك على الاستجابة الساحقة لـ # POCOM6Pro5G".

وعبر هذه التغريدة، تؤكد شاومي أن هاتف Poco M6 Pro 5G سيعود \إلى أرفف متجر Flipkart، وستبدأ عملية البيع الثانية قريبا.

Poco M6 Pro 5G

مواصفات هاتف شاومي Poco M6 Pro 5G

يتميز هاتف شاومي Poco M6 Pro 5G بشاشة عرض كبيرة بقياس 6.79 بوصة، بدقة Full HD + تصل نسبة سطوعها إلى 550 شمعة في المتر المربع، لديها معدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز في الثانية، ويحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف شاومي Poco M6 Pro 5G بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، في الأمام، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للصور الذاتية.

وفي الداخل، يعمل هاتف شاومي Poco M6 Pro 5G بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 4 Gen 2، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويوفر ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلي.

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بميزة ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية التي يمكن أن تصل إلى 6 جيجابايت، مما يضمن أداءً سلسا.

ويعمل الهاتف ببطارية تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الثانية، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويأتي الهاتف مع نظام التشغيل Android 13 مباشرة من الصندوق، فيما يتعلق بالاتصال، يحتوي هاتف Poco M6 Pro 5G على اتصال WiFi 5 ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ودعم تقنية الـ Bluetooth والشبكات الخليوية 5G لسرعات بيانات أسرع.

ويتم تسعير المتغير الأساسي من الهاتف بسعة 4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت بسعر 10999 روبية هندية (أي ما يعادل 4103 جنيه مصري).

Poco M6 Pro 5G
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