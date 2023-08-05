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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أكبر شاشة في تاريخها.. شاومي تطلق تلفزيون ذكي بـ77 ألف جنيه

تلفزيون شاومي Xiaomi
تلفزيون شاومي Xiaomi TV S Pro 100

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن التلفزيون الجديد مع مسح وتسليم مجاني في الموقع. يتميز التلفزيون الذكي الجديد Xiaomi TV S Pro 100، والذي تم إطلاقه في الصين بشاشة عملاقة بقياس 100 بوصة والتي تصادف أنها من أكبر الشاشات حجما التي تنتجها الشركة حتي الآن.

وحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تبلغ نسبة الشاشة في تلفزيون شاومي حوالى 98.8٪، وتأتي مع إطار معدني صلب، كما زودت الشركة التلفزيون الذكي الجديد بثلاث طرق للتثبيت: الوقوف والتعليق والمقعد.

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سعر ومواصفات تلفزيون Xiaomi TV S Pro 100

يحتوي تلفزيون شاومي Xiaomi TV S Pro 100 على لوجة تضم 384 قسم للتحكم في الإضاءة الخلفية ونسبة تباين ديناميكي 1 مليون، يمكنه التحكم بدقة في سطوع وظلام الشاشة، وهي مجهزة أيضا بجهاز استشعار للضوء، والذي يمكنه تلقائيا استشعار التغييرات في الإضاءة المحيطة وضبطها بشكل مناسب.

ويتميز تلفزيون شاومي Xiaomi TV S Pro 100 بشاشة ملونة أصلية تبلغ 1.07 مليار لون، و 94٪ من التدرج اللوني DCI-P3، ودقة ألوان محسّنة، كما تقلل تقنية استعادة الألوان بدرجات حرارة متعددة الألوان بشكل كبير من أخطاء اللون واستعادة الألوان الإبداعية الأصلية في مشاهد مختلفة، وتوفر درجة حرارة لون دافئة للأفلام، ودرجة حرارة اللون القياسية للأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ودرجة حرارة لون باردة للأداء.

ويتمتع تلفزيون شاومي Xiaomi TV S Pro 100، بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 144 هرتز في الثانية، وهو مناسب لتطبيقات الألعاب، كما يمكن أن يؤدي تشغيل الوضع التنافسي أيضا إلى تحقيق معدل تحديث للعرض يبلغ 240 هرتز. 

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يقلل تعويض الحركة MEMC بشكل فعال من الاهتزاز والتشويه عند عرض الصور المتحركة عالية السرعة، إنها معتمدة من AMD FreeSync ولديها زمن انتقال منخفض للغاية يبلغ 4 مللي ثانية، تم تجهيز التلفزيون بواجهات HDMI 2.1 مزدوجة، مع تأخيرات إدخال أقل.

ويستخدم تلفزيون شاومي الجديد، 8 وحدات صوت، ومكبرات صوت بقوة 30 وات، ويدعم تقنية Dolby Vision و Dolby Panorama، كما تدعي شاومي أن المستخدم سيكون قادرا على إدراك الصور السمعية والبصرية الغامرة داخل غرفة المعيشة، ويحتوي التلفزيون على معالج رباعي النواة A73 ومساحة تخزين بسعة 4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت.

يبدأ سعر تلفزيون شاومي Xiaomi TV S Pro 100 من 2506 دولار (أي ما يعادل 77 ألف جنيه مصري).

تلفزيون شاومي Xiaomi TV S Pro 100
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