عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سماعة جديدة من شاومي بميزة إلغاء الضوضاء.. بسعر رخيص

سماعة شاومي الجديدة
سماعة شاومي الجديدة

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن سماعة لاسلكية جديدة، وهي الأولى من نوعها التي تنطلق تحت العلامة التجارية "بوكو"، والتي ستنافس أفضل السماعات بالسوق من حيث الصعر والمواصفات.

وتنطلق سماعة شاومي الجديدة تحت اسم Poco Pods، والتي تحمل مواصفات ممتازة وتقنيات متطورة وسعر منافس، بما في ذلك اتصال Bluetooth v5.3 LE، ووظيفة مقاومة العرق.

 

بإمكانات خارقة.. شاومي تطلق 4 هواتف رائدة بقدرات تصويرية فائقة

ملك الكاميرا.. سعر ومواصفات شاومي Xiaomi 13 Ultra

 

سعر ومواصفات سماعات Poco Pods

تأـي سماعات Poco Pods بتصميم أنيق باللون الأسوف والأصفر المميز لعلامة "بوكو" النجارية، وهيكل مقاوم للرطوبة والغبار وفق معيار IPX4، حيث تم تجهيز كل سماعة صغيرة بمكبر صوت عالي الأداء يبلغ حجمها 12 ملميتر .

وتوفر سماعات شاومي الجديدة Poco Pods، دعما للاتصال بتقنية الـ Bluetooth 5.3، مما يضمن اتصالات لاسلكية ثابتة بأجهزتك، كما يتيح لك برنامج ترميز SBC بث الصوت عالي الجودة للحصول على أداء صوتي أفضل.

وزودت شاومي ساعتها الجديدة Poco Pods، بدعما لوظيفة الربط السريع Fast Pair من شركة جوجل، مما يوفر لها اقترانا سريعا بالأجهزة وهواتف أندرويد.

Poco Pods

ولعشاق الموسيقى، صممت شاومي سماعتها اللاسلكية الجديدة بمضخمات الصوت بقياس 12 ملميتر المصممة لتوفير صوت جهير بمستوى احترافي، مما يوفر تجربة صوت ثرية وغامرة.

وكما تساعد تقنية إلغاء الضوضاء على حجب الضوضاء المحيطة، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على موسيقاهم أو مكالماتهم دون تشتيت الانتباه.

وتمتاز Poco Pods بزمن تأخير منخفض للغاية، والذي يصل إلى 60 ميلي ثانية، وهو ما يوفر لها نقلا سريعا للأصوات، خاصة عند تشغيل ألعاب الفيديو.

وتتميز سماعات Poco Pods أيضا بأدوات تحكم باللمس، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في مكالماتهم وتشغيل الموسيقي، ويمكنك الرد على المكالمة وتشغيل أو إيقاف الموسيقى عن طريق النقر على Pods مرتين، ورفض أو إنهاء مكالمة والتخطي إلى المسار التالي عن طريق النقر عليها ثلاث مرات.

وتحتوي سماعات الأذن Poco Pods، على بطارية بقوة 34 مللي أمبير والتي توفر ما يصل إلى 5 ساعات من التشغيل بعد الشحنة الواحدة، وبينما توفر بطارية بسعة 440 مللي أمبير في حافظة الشحن 30 ساعة من الطاقة الاحتياطية، بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة الشحن السريع 90 دقيقة من تشغيل الموسيقى بشحن لمدة 10 دقائق فقط.

ومن المقرر أن تطرح شاومي السماعات اللاسلكية الجديدة Poco Pods في الأسواق العالمية، بسعر منافس لا يزيد عن 20 دولار أمريكي (أي ما يعادل 618 جنيه مصري).

شاومي سماعة شاومي سماعة لاسلكية Poco Pods سماعات Poco Pods

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

قرار عاجل من إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة في إقليم أمهرة

ساديو ماني: ما حدث أمام الزمالك أمر جنوني

موضوعات متعلقة

لتسهيل البحث.. جوجل تضيف تحديث ومزايا جديدة لمتصفح كروم

غفوة ورسائل استغاثة.. مهام إضافية لمفاتيح الصوت في آيفون.. اعرفها

لهواة الجيمز.. تكنو تكشف عن وحش الألعاب Pova 5 Pro

بشاشة 110 بوصة.. سامسونج تحدث ثورة في صناعة التلفزيون

Lava تطلق هاتفا جديدا ميسور التكلفة بمواصفات رائعة

انسى Grand Theft Auto 5.. أفضل 5 ألعاب جاتا للأندرويد لعام 2023

بـ7400 جنيه.. إنفينيكس تتحدى الكبار بأولى هواتفها للألعاب

OnePlus تطرح موبايل جديدا بمواصفات رائعة وتكلفة متوسطة

ترشيحاتنا

البصل بـ 17 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

رشاوي بتدفع قدامي.. ثورة غضب من نجم الأهلي بسبب السوشيال ميديا.. تفاصيل

الأمن يكشف لغز سرقة لافتات حكومية بمصر الجديدة ويضبط الجناة

حقيقة غلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين لأعمال التطوير

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

منشور عبر الفيس بوك يقود الشرطة لضبط تاجر هيروين بدار السلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة تامر هجرس تثير الجدل بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها.. شاهد

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

فيديو

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

العالم بيغلي.. حرائق المتوسط تدمر تونس والجزائر وتقتل 40 شخصًا.. فيديوجراف

قرار قضائي.. مفاجأت جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ