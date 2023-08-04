سماعة جديدة من شاومي بميزة إلغاء الضوضاء.. بسعر رخيص

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن سماعة لاسلكية جديدة، وهي الأولى من نوعها التي تنطلق تحت العلامة التجارية "بوكو"، والتي ستنافس أفضل السماعات بالسوق من حيث الصعر والمواصفات.

وتنطلق سماعة شاومي الجديدة تحت اسم Poco Pods، والتي تحمل مواصفات ممتازة وتقنيات متطورة وسعر منافس، بما في ذلك اتصال Bluetooth v5.3 LE، ووظيفة مقاومة العرق.

سعر ومواصفات سماعات Poco Pods

تأـي سماعات Poco Pods بتصميم أنيق باللون الأسوف والأصفر المميز لعلامة "بوكو" النجارية، وهيكل مقاوم للرطوبة والغبار وفق معيار IPX4، حيث تم تجهيز كل سماعة صغيرة بمكبر صوت عالي الأداء يبلغ حجمها 12 ملميتر .

وتوفر سماعات شاومي الجديدة Poco Pods، دعما للاتصال بتقنية الـ Bluetooth 5.3، مما يضمن اتصالات لاسلكية ثابتة بأجهزتك، كما يتيح لك برنامج ترميز SBC بث الصوت عالي الجودة للحصول على أداء صوتي أفضل.

وزودت شاومي ساعتها الجديدة Poco Pods، بدعما لوظيفة الربط السريع Fast Pair من شركة جوجل، مما يوفر لها اقترانا سريعا بالأجهزة وهواتف أندرويد.

Poco Pods

ولعشاق الموسيقى، صممت شاومي سماعتها اللاسلكية الجديدة بمضخمات الصوت بقياس 12 ملميتر المصممة لتوفير صوت جهير بمستوى احترافي، مما يوفر تجربة صوت ثرية وغامرة.

وكما تساعد تقنية إلغاء الضوضاء على حجب الضوضاء المحيطة، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على موسيقاهم أو مكالماتهم دون تشتيت الانتباه.

وتمتاز Poco Pods بزمن تأخير منخفض للغاية، والذي يصل إلى 60 ميلي ثانية، وهو ما يوفر لها نقلا سريعا للأصوات، خاصة عند تشغيل ألعاب الفيديو.

وتتميز سماعات Poco Pods أيضا بأدوات تحكم باللمس، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في مكالماتهم وتشغيل الموسيقي، ويمكنك الرد على المكالمة وتشغيل أو إيقاف الموسيقى عن طريق النقر على Pods مرتين، ورفض أو إنهاء مكالمة والتخطي إلى المسار التالي عن طريق النقر عليها ثلاث مرات.

وتحتوي سماعات الأذن Poco Pods، على بطارية بقوة 34 مللي أمبير والتي توفر ما يصل إلى 5 ساعات من التشغيل بعد الشحنة الواحدة، وبينما توفر بطارية بسعة 440 مللي أمبير في حافظة الشحن 30 ساعة من الطاقة الاحتياطية، بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة الشحن السريع 90 دقيقة من تشغيل الموسيقى بشحن لمدة 10 دقائق فقط.

ومن المقرر أن تطرح شاومي السماعات اللاسلكية الجديدة Poco Pods في الأسواق العالمية، بسعر منافس لا يزيد عن 20 دولار أمريكي (أي ما يعادل 618 جنيه مصري).