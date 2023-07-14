بلون مميز.. شاومي تطلق إصدارا جديدا من هاتف Redmi 12

تستعد شركة شاومي، لإطلاق أحدث هواتف ريدمي والذي يعرف باسم Redmi 12، في الأول من شهر أغسطس المقبل في الهند، ومن المتوقع أن يكون هذا الهاتف جهازا ذا ميزانية محدودة يتميز بتصميم ممتاز.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، روجت شركة شاومي لهاتف Redmi 12، الذي تم إطلاقه في تايلاند خلال الشهر الماضي، قبل طرحه في الهند، مع خيار لون جديد للجهاز هو Moonstone Silver، والذي يتميز بلمسة نهائية ساحرة متغيرة الألوان تتغير بين الفضي والوردي والأزرق بناءً على زاوية الإضاءة.



ومن المحتمل أن يكون هذا التصميم هو تصميم "الزجاج البلوري" المتوقع الذي تثيره العلامة التجارية، مما يشير إلى إمكانية تضمين لوحة زجاجية على ظهر الجهاز، وسيتميز Redmi 12 بشاشة مثقبة وإعدادًا للكاميرا الثلاثية، كما هو موضح في الصورة الترويجية التي شاركتها شاومي.

Redmi 12

مواصفات هاتف شاومي Redmi 12

يتميز هاتف شاومي Redmi 12، بشاشة كبيرة بقياس 6.79 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2460 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وسطوع يصل إلى 550 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi 12، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G88، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مصحوبا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Redmi 12

وتشمل الميزات البارزة بالهاتف مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ودعم تصنيف IP53 لمقاومة الماء والغبار، ويتضمن الهاتف ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مدمج في زر الطاقة.

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 12، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الجهاز بواسطة واجهة شاومي الجديدة MIUI 14 والمستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، مما يوفر واجهة وتجربة سهلة الاستخدام.

ويتمتع هاتف شاومي Redmi 12، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر هاتف شاومي Redmi 12

يتوفر هاتف شاومي Redmi 12، للبيع في تايلاند مقابل سعر يبدأ من 153 دولار (أي ما يعادل 4700 جنيه مصري) للنسخة بسعة 8 رام + 128 جيجابايت، وهو متاح في ثلاث ألوان هي: الأسود والأزرق السماوي والفضي.