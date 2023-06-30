ملك السيلفي.. مواصفات هاتف شاومي الجديد Xiaomi Civi 3

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن مواصفات الجيل الثالث من هواتف Civi، والتي تزعم أنه فئة مخصصة للنساء فقط، وأطلقت عملاقة التقنية الصينية إصدارا محدودا من هاتفها الجديد Xiaomi Civi 3، يتميز بتصميم فريد يحمل رسومات وملحقات مستوحاة من شخصية ديزني الشهيرة "ميكي ماوس".

وتعاونت شاومي مع ديزني، لإطلاق هذا الإصدار المحدود من هاتف Xiaomi Civi 3 الذكي، ويتميز الجهاز بتصميم خاص مستوحى من ديزني، بهيكل أبيض وشعار "ميكي ماوس" أزرق على ظهره، وعلى صندوق التعبئة أيضا، ولكن بتصميم أبيض وأسود وصورة ميكي ماوس في المقدمة.

سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Xiaomi Civi 3 Disney

يأتى هاتف شاومي الجديد Xiaomi Civi 3، بتصميم أنيق و عصري، مع شاشة منحنية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.55 بوصة، وبجودة عرض Full HD، تتميز بدقة 2400 × 1080 بكسل، وتدعم شاشة الهاتف معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، معدل أخذ عينات باللمس إلى 240 هرتز، و تغطي الشاشة التدرج اللوني DCI-P3.

هاتف شاومي الجديد Xiaomi Civi 3 Disney

وتتميز شاشة الهاتف بخاصية تعتيم PWM تصل إلى 1920 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10+، لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات، كما أضافت شاومي طبقة حماية للشاشة مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5 للحماية من الخدش والكسر.

ويتم تشغيل هاتف Xiaomi Civi 3 بمعالج جديد من نوع Dimensity 8200-Ultra ، المطور من قبل شركة ميدياتك و بدقة تصنيع 4 نانومتر، بوحدة معالجة الرسومات Mali-G610 MC6، مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، من نوع LPDDR5X، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت من نوع UFS 3.1.

ويتميز الهاتف الذكي بإعداد كاميرا أمامية مزدوجة لالتقاط صور سيلفي، تأتى العدسة الأساسية بدقة 32 ميجابكسل، إلى جانب عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 32 ميجابكسل، وزودت شاومي هاتف Xiaomi Civi 3 بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بمستشعر سوني من نوع IMX800 بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Xiaomi Civi 3 Disney، بطارية تصل سعتها إلى 4500 مللي أمبير فى الساعة، و يتم شحن الهاتف عبر شاحن سريع بقدرة 67 وات، و الذي يقوم بشحن الجهاز من 0 إلى 100٪ فى خلال 38 دقيقة فقط.

ويتوفر الإصدار المحدود Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Edition، في خيار واحد بسعة 12 + 512 جيجابايت مقابل سعر 445 دولار أمريكي (أي ما يعادل 13750 جنيه مصري).