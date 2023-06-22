القائمة الكاملة لأجهزة شاومي المحرومة من تحديث MIUI 15

بدأت شركة شاومي Xiaomi ، عملاق التكنولوجيا الصينية، في برنامج نظام أندرويد 14 التجريبي الجديد مما سيسمح لمستخدمي وعملاء أجهزة شاومي بالحصول على معاينة لبرنامج MIUI 15 القادم قبل إصداره الرسمي من خلال الاشتراك في البرنامج التجريبي واخذ فكرة عما ينتظرهم من ميزات جديدة.

تلتزم شاومي تجاه عملائها بتوفير أحدث البرمجيات لمستخدميها كما يتيح توسيع برامج الاشتراك في النسخة التجريبية لأندرويد الجديد إصدار 14 لمستخدمي Xiaomi الاحتفاظ بهواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية لفترة أطول مع ضمان الأمان.

Xiaomi

برنامج أندرويد 14 التجريبي متاح حاليًا لأجهزة Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro و Xiaomi 12T في الأسواق العالمية، وتعد الأجهزة النسخة الصينية من Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro و Xiaomi Pad 6 جزءًا من البرنامج. في الوقت الحالي ، سيتمكن مستخدمو هذه الطرز من تجربة الميزات الجديدة لإصدارات المتاحة مع واجهات مستخدم MIUI 14 أو MIUI 15 التي تعمل بنظام أندرويد 14.

بالرغم من أن عددا كبيرا من أجهزة شاومي مؤهلة للحصول على ترقية أندرويد 14 فإن بعض الأجهزة ستبقى على إصدار 13 كآخر إصدار يمكنها أن تحصل عليه. الجزء الأسوأ هو أنهم لن يتلقوا تحديث MIUI 15 وهي واجهة المستخدم الجديدة المستندة في عملها إلى Android 14 ، وفقًا لتحديث برنامج Xiaomi سياسة الدعم.

رغم ذلك لا يزال MIUI 14 يقدم تجربة مستخدم رائعة مع مجموعة من الميزات.إليك القائمة الشاملة بأجهزة Xiaomi غير المؤهلة لتحديث MIUI 15 وهي كالآتي:

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Lite Youth

Mi 10T-Lite

Mi 10i 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi 10X 5G

Redmi 10X

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

POCO M2 Pro

POCO M2 Pro

POCO M2

POCO M3

POCO X2

على الرغم من أن هذه الأجهزة لن تتلقى واجهة MIUI 15 المستندة في عملها إلى إصدار Android 14 ، فإنها سوف تستمر في تلقي الدعم وتصحيحات الأمان من شاومي.