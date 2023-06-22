القائمة الكاملة لأجهزة شاومي المحرومة من تحديث MIUI 15

بدأت شركة شاومي Xiaomi ، عملاق التكنولوجيا الصينية، في برنامج نظام أندرويد 14 التجريبي الجديد مما سيسمح لمستخدمي وعملاء أجهزة شاومي بالحصول على معاينة لبرنامج MIUI 15 القادم قبل إصداره الرسمي من خلال الاشتراك في البرنامج التجريبي واخذ فكرة عما ينتظرهم من ميزات جديدة.
تلتزم شاومي تجاه عملائها بتوفير أحدث البرمجيات لمستخدميها كما يتيح توسيع برامج الاشتراك في النسخة التجريبية لأندرويد الجديد إصدار 14 لمستخدمي Xiaomi الاحتفاظ بهواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية لفترة أطول مع ضمان الأمان.
برنامج أندرويد 14 التجريبي متاح حاليًا لأجهزة Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro و Xiaomi 12T في الأسواق العالمية، وتعد الأجهزة النسخة الصينية من Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro و Xiaomi Pad 6 جزءًا من البرنامج. في الوقت الحالي ، سيتمكن مستخدمو هذه الطرز من تجربة الميزات الجديدة لإصدارات المتاحة مع واجهات مستخدم MIUI 14 أو MIUI 15 التي تعمل بنظام أندرويد 14.
بالرغم من أن عددا كبيرا من أجهزة شاومي مؤهلة للحصول على ترقية أندرويد 14 فإن بعض الأجهزة ستبقى على إصدار 13 كآخر إصدار يمكنها أن تحصل عليه. الجزء الأسوأ هو أنهم لن يتلقوا تحديث MIUI 15 وهي واجهة المستخدم الجديدة المستندة في عملها إلى Android 14 ، وفقًا لتحديث برنامج Xiaomi سياسة الدعم.
رغم ذلك لا يزال MIUI 14 يقدم تجربة مستخدم رائعة مع مجموعة من الميزات.إليك القائمة الشاملة بأجهزة Xiaomi غير المؤهلة لتحديث MIUI 15 وهي كالآتي:
Mi 10 Lite 5G
Mi 10 Lite Youth
Mi 10T-Lite
Mi 10i 5G
Redmi K30
Redmi K30 5G
Redmi K30 Racing
Redmi K30i
Redmi Note 9
Redmi Note 9 5G
Redmi Note 9T
Redmi 10X 5G
Redmi 10X
Redmi 9
Redmi 9C
Redmi 9A
Redmi 9 Prime
Redmi 9i
Redmi 9 Power
Redmi 9T
POCO M2 Pro
POCO M2 Pro
POCO M2
POCO M3
POCO X2
على الرغم من أن هذه الأجهزة لن تتلقى واجهة MIUI 15 المستندة في عملها إلى إصدار Android 14 ، فإنها سوف تستمر في تلقي الدعم وتصحيحات الأمان من شاومي.