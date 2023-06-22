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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دراسة بحثية: مستخدمو أندرويد يتحولون لأجهزة Apple .. اعرف السبب

مستخدمي أندرويد يتحولون
مستخدمي أندرويد يتحولون لأجهزة Apple

أكد تقرير جديد صادر عن مركز  Consumer Intelligence Research Partners وهو مركز بحثي متخصص في دراسة الأنماط الاستهلاكية للمشترين، أن العديد من مستخدمي هواتف الأندرويد يتحولون إلى شراء أحدث منتجات  آبل، بالرغم من ثمنها الباهظ.

ويمثل هذا الاتجاه دعوة وإنذار لشركة  Google  جوجل المسؤولة عن أنظمة الأندرويد وغيرها من الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android الذين ظلوا لسنوات في معركة مع نظام iOS.

لسنوات طويلة، كانت هناك حرب باردة بين  Android و  iOS  لم تحسم نتائجها خاصة وأن لكل نظام تشغيل مميزات خاصة به، وما جعل الأندرويد شائعا وجوده في كل الهواتف رخيصة الثمن، الموفرة في الميزانية بعكس نظام iOS الحصري لأجهزة آبل الباهظة الثمن.

ويوضح تقرير CIRP أنه في الولايات المتحدة ، بدأ مستخدمو أندرويد في تفضيل أجهزة آيفون iPhone واعتمادها بدلا من هواتف أندرويد، حيث كشف تقرير CIRP ، استنادًا إلى مقابلات مع مالكي iPhone أجريت حتى تاريخ مارس 2023 ، أن 15٪ من المشاركين استخدموا هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد قبل التحول إلى iPhone. 

مستخدمي أندرويد يتحولون لأجهزة Apple

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هذه نسبة عالية جدا من مستخدمي Android الذين يتحولون مع الإشارة إلى أن في السنوات السابقة ، كانت النسبة أعلى ، حيث بلغت 16٪ في عام 2019 و 21٪ في عام 2016.

وتشير الدراسة والمسح إلى أن المزيد من مستخدمي هواتف الأندرويد في الولايات المتحدة الأمريكية يتحولون إلى iPhone ، في حين أن عددًا أقل من الأشخاص يشترون iPhone كأول هاتف لهم على الإطلاق، بمعنى أن غالبا الأشخاص الذين يشترون أول هاتف ذكي لهم يكون من الأندرويد.

وأظهرت الدراسة أيضا أن مستخدمي iPhone أكثر ولاءً لهواتفهم الذكية من مستخدمي Android ، مع اختلاف بنسبة 3٪ بين نظامي التشغيل، وبالتالي خلصت النتائج إلى أن تجربة المستخدم السلسلة والقوية مع iOS والنظام البيئي المتكامل والآمن مع Apple من العوامل التي تساهم في ولاء العملاء.

ويعكس هذا الاستطلاع اتجاهات سوق الاتصالات في الولايات المتحدة فقط وليس له أي علاقة بالمؤشرات والاتجاهات العالمية. 

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ويسلط تقرير CIRP الضوء على حاجة الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل Android إلى تحسين تجربة المستخدم الكلية لتستطيع الصمود والتنافس بقوة مع منتجات Apple. تحتاج جوجل والشركات المصنعة الأخرى إلى إلقاء نظرة عن كثب على ما تفعله Apple وتدرس موقفها بشكل سليم وصحيح لجذب المزيد من العملاء والاحتفاظ بالعملاء الحاليين.

يشار إلى أن أحد العوامل التي تجعل آبل في مركز متقدم وتحظى بولاء العملاء هو التركيز على الخصوصية والأمان في نظامها البيئي المغلق، وقد اشتهرت شركة Apple بسياسات الخصوصية الصارمة ، وجعلت الخصوصية على رأس أولوياتها هذا عامل مهم للعديد من المستخدمين الذين يقلقون بشأن تسريب بياناتهم الشخصية.

أندرويد Apple آبل جوجل Android iOS iPhone

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