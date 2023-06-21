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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انسى الصيانة| تطبيق جديد من آبل يحدد الأعطال بسيارتك.. تفاصيل

برنامج Apple iPhone
برنامج Apple iPhone الجديد

أطلقت شركة آبل الأمريكية برنامج Apple iPhone  الجديد ، وسيعمل برنامج الشركة الأمريكية من علي شرح معاني أضواء التنبيه التي تظهر علي لوحة قيادة السيارة، للتعرف علي المشكلات التي تواجه السائق .

برنامج Apple iPhone الجديد

برنامج Apple iPhone الجديد سيعمل من خلال تطبيق يقوم بالبحث عن صورة العطل التي تظهر علي لوحة القيادة ويبحث عنها من خلال موقع الويب للوصول الي العطل بمنتهي السهولة .

برنامج Apple iPhone الجديد

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مطوري برامج Apple يعملون الآن علي تحديث البرنامج، وستصبح خدمة آبل متاحة لمستخدمي iPhone عند إطلاق الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS 17 في سبتمبر القادم، مع الجيل الجديد من iPhone.

برنامج Apple iPhone الجديد


يحتاج التطبيق الجديد الي هاتف مزود بكاميرا ومتصل بالإنترنت، وبعدها يقوم البرنامج بتحديد الأزرار المختلفة على الشاشات الداخلية على لوحة القيادة، ويعمل علي جميع الأضواء أو الرموز التي قد تضيء، وبعدها تظهر نتائج البحث كـ قائمة على الهاتف.

برنامج Apple iPhone الجديد

وجدير بالذكر انه في هذه الحالة يحل الهاتف محل كتالوج السيارة ويقوم بشرح كل تلك الأضواء والرموز، وماذا يعني كل ضوء وحرف وما هي الأعطال المرتبطة بهم .

Apple Apple iPhone برنامج الشركة الأمريكية شركة آبل الأمريكية شركة ابل آبل

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