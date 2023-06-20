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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قائمة بأحدث أسعار سيارات MG في مصر .. صور

الاسعار الرسمية لجميع
الاسعار الرسمية لجميع سيارات MG في مصر 

تقدم شركة ام جي MG الصينية، باقة من السيارات المتنوعة سواء من فئة السيدان مثل النسخة MG5 و MG6، بالاضافة إلى فئة الكروس أوفر الرياضية ومنها MG ZS، إلى جانب السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV والتي تشمل السيارة RX5 و HS.

الأسعار الجديدة لـ MG HS في مصر

أسعار MG 6 الجديدة في مصر

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة لجميع طرازات شركة MG في السوق المصري 

الاسعار الرسمية لجميع سيارات MG في مصر 

1 – MG 5 موديل 2022 

 

اول فئة STANDARD بسعر 649,990 جنيه.

ثانية فئة  COMFORT بسعر 689,990 جنيه.

ثالث فئة LUXURY بسعر 719,990 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات MG في مصر 

2 –MG 6  موديل 2022 

 

اول فئة COMFORT بسعر 849,990 جنيه.

ثاني فئة LUX / BLACK INTERIOR بسعر 889,990 جنيه.

ثالثة فئة LUX / RED INTERIOR بسعر 914,990 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات MG في مصر 

3 – MG ZS موديل 2022 

 

اول فئة CLASSIC  بسعر 749,990 جنيه.

ثانية فئة COMFORT بسعر 784,990 جنيه.

ثالثة فئة COMFORT / ACC بسعر 799,990 جنيه.

رابع فئة كاملة التجهيزات بسعر 809,990 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات MG في مصر 

4 – MG RX5 موديل 2022 

 

أول فئة COMFORT بسعر 999,990 جنيه.

ثاني فئة   ACC-COMFORT بسعر 1,019,990 جنيه.

ثالث فئة LUXURY بسعر 1,049,990 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات MG في مصر 

5 – MG HS موديل 2022 

 

اول فئة LUXURY BLACK INTERIOR بسعر 1,149,990 جنيه.

ثاني فئة LUXURY BROWN INTERIOR بسعر 1,159,990 جنيه.

ثالث فئة LFC EDITION بسعر 1,189,990 جنيه.

ام جي MG5 MG6 RX5

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