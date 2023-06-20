قائمة بأحدث أسعار سيارات MG في مصر .. صور

تقدم شركة ام جي MG الصينية، باقة من السيارات المتنوعة سواء من فئة السيدان مثل النسخة MG5 و MG6، بالاضافة إلى فئة الكروس أوفر الرياضية ومنها MG ZS، إلى جانب السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV والتي تشمل السيارة RX5 و HS.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة لجميع طرازات شركة MG في السوق المصري

الاسعار الرسمية لجميع سيارات MG في مصر

1 – MG 5 موديل 2022

اول فئة STANDARD بسعر 649,990 جنيه.

ثانية فئة COMFORT بسعر 689,990 جنيه.

ثالث فئة LUXURY بسعر 719,990 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات MG في مصر

2 –MG 6 موديل 2022

اول فئة COMFORT بسعر 849,990 جنيه.

ثاني فئة LUX / BLACK INTERIOR بسعر 889,990 جنيه.

ثالثة فئة LUX / RED INTERIOR بسعر 914,990 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات MG في مصر

3 – MG ZS موديل 2022

اول فئة CLASSIC بسعر 749,990 جنيه.

ثانية فئة COMFORT بسعر 784,990 جنيه.

ثالثة فئة COMFORT / ACC بسعر 799,990 جنيه.

رابع فئة كاملة التجهيزات بسعر 809,990 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات MG في مصر

4 – MG RX5 موديل 2022

أول فئة COMFORT بسعر 999,990 جنيه.

ثاني فئة ACC-COMFORT بسعر 1,019,990 جنيه.

ثالث فئة LUXURY بسعر 1,049,990 جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع سيارات MG في مصر

5 – MG HS موديل 2022

اول فئة LUXURY BLACK INTERIOR بسعر 1,149,990 جنيه.

ثاني فئة LUXURY BROWN INTERIOR بسعر 1,159,990 جنيه.

ثالث فئة LFC EDITION بسعر 1,189,990 جنيه.