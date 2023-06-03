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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار MG 6 الجديدة في مصر

السيارة ام جي 6 موديل
السيارة ام جي 6 موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أم جي في مصر عن زيادات أسعار طراز MG 6  موديل 2022 خلال بداية شهر يونيو الحالى .

السيارة ام جي 6 موديل 2022

أوضح وكيل أم جي ، أن السيارة MG 6  موديل 2022 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 50 ألف جنيه .

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أميك: 73.4% تراجعا في مبيعات السيارات خلال 4 أشهر

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أسرع سيارة كهربائية إنتاجية في العالم

وتتزود السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 169 حصان ، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

السيارة ام جي 6 موديل 2022

و تتسارع السيارة ام جي 6 موديل 2022 ، من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية ، يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

السيارة ام جي 6 موديل 2022

وزودت السيارة ام جي 6 موديل 2022، بمصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية ، حساسات ركن خلفية ، كاميرا خلفية ، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة ، خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي ، زجاج كهربائي ، عجلة القيادة متعددة الوظائف ، مكييف هواء مع مخارج خلفية ، جنوط رياضية 16 بوصة .

السيارة ام جي 6 موديل 2022

اما عن اسعار السيارة ام جي 6 موديل 2022 :

- فئة كمفورت بسعر 849.990 ألف جنيه بدلاً من 799.990 ألف جنيه .

- فئة لاكشري فرش أسود بسعر  889.990 ألف جنيه بدلاً من 839.990 ألف جنيه .

- فئة لاكشري فرش أحمر نسخة بلاك ايديشن بسعر 914.990 ألف جنيه بدلاً من 864.990 ألف جنيه . 

MG 6 السيارة ام جي 6 موديل 2022 ام جي 6 موديل 2022 السيارة MG 6 موديل 2022

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