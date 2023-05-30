أميك: 73.4% تراجعا في مبيعات السيارات خلال 4 أشهر

يعانى سوق السيارات المصرى العديد من المشاكل خلال الفترة الأخيرة ، بسبب الأزمات العالمية التى ضربت الاقتصاد العالمى نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، بالاضافة الى غلق المصانع وسلاسل الامدادات منذ انتشار الوباء العالمى فيروس كورونا .

ولذلك شهدت العديد من الاسواق العالمية انخفاضا فى نسب المبيعات الخاصة بالسيارات بداخلها ، ومن بينها السوق المحلى المصرى ، ورصد تقرير حديث من مجلس معلومات سوق السيارات الـ أميك عن اعداد البيع.

حيث أعلن مجلس معلومات سوق السيارات الـ أميك ، عن اخر تقاريره الخاصة بسوق السيارات المحلى المصرى ، والذى يوضح نسب مبيعات مختلف انواع السيارات بداخله .

أوضح مجلس معلومات سوق السيارات الـ أميك ، ان مبيعات السيارات في مصر فد تراجعت بنسبة 73.4% لتصل إلى 23 ألفًا و191 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل 87 ألفًا و232 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بناء على تقرير الأميك بنسبة 76% لتسجل 16 ألفًا و172 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 68 ألفًا و449 مركبة.

اما عن مبيعات السوق المحلى المصرى الخاصة بالأوتوبيسات ، فقد هبطت مبيعاتها بمختلف فئاتها بنسبة 54% إلى 2652 مركبة، مقابل 5 آلاف و759 وحدة.

وتاتى الشاحنات بانخفاض فى مبيعتها داخل هذا القطاع ، بنسبة 66% لتصل إلى 4 آلاف و367 وحدة، مقارنة بنحو 13 ألفًا و24 مركبة.