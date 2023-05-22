الصين تتفوق على اليابان لتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم

بدأت اليابان في إنتاج السيارات في عام 1907، وكانت تعتبر الوجهة الرئيسية لتصدير السيارات حتى نهاية الحرب الروسية في عام 1945، ومن خلال التكنولوجيا المتطوّرة والخبرة العالية في التصنيع، تمكنت اليابان من الحفاظ على مكانتها كأكبر منتج ومصدّر للسيارات في العالم حتى منتصف الثمانينيات.

لكن في العقد الأخير، شهدنا تغييرًا في صناعة السيارات في آسيا ، فقد شهدت الصين نموًا ملحوظًا في هذا المجال، بفضل الدعم الحكومي والاستثمار الضخم في هذا القطاع. وعندما بدأت الشركات الصينية في تصدير السيارات إلى الخارج، كانت اليابان قد فقدت حصتها السوقية كثيرًا.

في عام 2009، تجاوزت الصين اليابان فيما يتعلق بصادرات السيارات. وفي عام 2017، بلغ عدد السيارات التي صدرتها الصين حوالي 1.2 مليون سيارة، بينما صدرت اليابان حوالي 715,000 سيارة فقط.

وتعتبر الصين الآن البلد الأكبر في صناعة السيارات في العالم، حيث تنتج أكثر من 27 مليون سيارة سنويًا، وتُصدِّر ما يقرب من 5 ملايين سيارة إلى الخارج. وتستمر الصين في الاستثمار في هذا القطاع بشكل كبير، ويُتوقع أن تحتل الصين مكانة أكبر كمصدّر للسيارات في العالم في المستقبل القريب.

صناعة تسلا فى الصين

و بالاخص بعد غزو روسيا لأوكرانيا بدأت العلامات التجارية العالمية بالانسحاب من السوق الروسية، لتتوفر الفرصة المناسبة للسيارات الصينية لتنتشر في روسيا لسد الفجوة الكبيرة التي تركتها العلامات التجارية العالمية الأخرى، لتصبح الصين أكبر مصدر للسيارات في العالم بسبب توجه العديد من العلامات التجارية لتصنيع سيارتها في الصين مع تطور الشركات الصينية بتصنيع السيارات الكهربائية.

بالرغم من خسارة اليابان لقب أكبر مصدر للسيارات في العالم، إلا أن صادرات السيارات اليابانية شهدت نمو 6% فى الربع الاول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولكن لم تساعد هذه النسبة اليابان لتتفوق على الصين والتي شهدت نمو بنسبة 58% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

بلغت صادرات السيارات الصينية 1.07 مليون سيارة وفقاً للجمعية الصينية لمصنعي السيارات، وعلى الجانب الأخر بلغت صادرات اليابان 950 ألف سيارة في الربع الأول من 2023 وفقاً للجمعية اليابانية لمصنعي السيارات.

تستمر صادرات الصين بالنمو في الربع الثاني والحالي من عام 2023، مع توقعات أن ترتفع الصادرات بنسبة 30% لعام 2023 بالمقارنة مع العام الماضي بعدد إجمالي يتجاوز 4 ملايين سيارة