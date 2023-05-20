رغم الزيادات.. 5 سيارات أقل من 50 ألف جنيه تعرف على مواصفاتها

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات.

ويأتى سوق السيارات المحلية المصرية، كإحدى هذه الأسواق التى تعانى من نفس الأزمة، والتى أنتجت زيادة أسعار مستمرة بداخلها لتصبح الأسعار مبالغًا فيها.

لذلك يبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة عن أرخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلية المصرية، وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات مستعملة بالشارع المصرى اقل من 50 الف جنيه .

1- هيونداي أكسيل

هيونداي أكسيل

تستمد سيارة هيونداي اكسيل موديل 1995 قوتها من محرك سعة 1300سي سي، يولد قوة قدرها 106 حصان، وعزم أقصي للدوران 135 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 4 سرعات .

تظهر سيارة هيونداي اكسيل موديل 1995 بأبعاد مختلفة جاءت علي ذألك النحو ، الطول 4.282 مم، والعرض 1.608 مم، والارتفاع 1.384مم، وقاعدة عجلات 2.383 مم.

اما عن اسعار السيارة هيونداي اكسيل موديل 1995 داخل سوق السيارات المستعملة ، فتاتى بمتوسط سعر 47 الف جنيه .

2 - فيات ريجاتا

فيات ريجاتا

تستمد السيارة فيات ريجاتا موديل 1985 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 65 حصانا، عند 5600 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن/متر، عند 3000 دورة في الدقيقة، مقترن بناقل حركة يدوي من 4 سرعات مانيوال .

أما عن اسعار السيارة السيارة فيات ريجاتا موديل 1985 داخل سوق السيارات المستعملة ، فتاتى بمتوسط سعر 48 الف جنيه .

3- رينو كليو

رينو كليو

تستمد السيارة رينو كليو موديل 1993 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 49 حصانا، عند 5600 دورة في الدقيقة، ، مقترن بناقل حركة يدوي من 4 سرعات مانيوال واخر اوتوماتيك .

اما عن اسعار السيارة رينو كليو موديل 1993 داخل سوق السيارات المستعملة ، فتاتى بمتوسط سعر 49 الف جنيه .

4- فيات تمبرا

فيات تمبرا

تحصل السيارة فيات تمبرا موديل 1994 ، على محرك 1400 سي سي كاربراتير ولد وقت تقديم السيارة قوة 76 حصان وارتبط بناقل حركة يدوي خمسة سرعات.

اما عن اسعار السيارة فيات تمبرا موديل 1994 داخل سوق السيارات المستعملة ، فتاتى بمتوسط سعر 50 الف جنيه .

5- سكودا فيليشيا كومبي

سكودا فيليشيا كومبي

تاتى السيارة سكودا فيليشيا كومبي موديل 1996، بمحرّك 4 سلندر سعته 1.9 لتر ويمكنه توليد قوّة تبلغ 64 حصاناً، ويستطيع إنتاج عزم مقداره 124 نيوتن.متر، مع ناقل حركة يدويّ بخمس سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلى 156كم/ساعة، ويمكنها التسارع إلى 100كم/ساعة خلال 16.5 ثانية، ويبلغ معدّل استهلاك الوقود 6.4 لتر/100كم .

اما عن اسعار السيارة سكودا فيليشيا كومبي موديل 1996داخل سوق السيارات المستعملة ، فتاتى بمتوسط سعر 50 الف جنيه .