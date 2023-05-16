بعد تعديل الأسعار.. أشهر 5 سيارات بسوق "الزيرو" في مصر

يضم السوق المصرى للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

تتميز بعض السيارات ، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها هى أيضا سيارات "زيرو" ومستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على اشهر 5 سيارات بسوق " الزيرو" فى مصر .

1- نيسان صني

نيسان صني

تاتى السيارة نيسان صنى موديل 2024 ، بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك. ويمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 4 سرعات في نيسان صني التحكم السلس والتغيير الدقيق والسريع.

وتتسارع السيارة نيسان صنى موديل 2024 من الثبات الي 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

اما عن سعر السيارة نيسان صنى

- مانيوال / بيز لاين 2023 بسعر 398,400 جنيه

- مانيوال / بيز لاين 2024 بسعر 423,400 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2023 بسعر 429,500 جنيه

- أوتوماتيك / PLUS 2023 بسعر 450,000 جنيه

- أوتوماتيك / بيز لاين 2024 بسعر 454,500 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2023 بسعر 464,000 جنيه

- أوتوماتيك / PLUS 2024 بسعر 475,000 جنيه

- أوتوماتيك / SUPER SALOON 2024 بسعر 489,000 جنيه

2- تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، ينتج قوة اجمالية قدرها 120 حصانا، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1600 سي سي، بالاضافة إلى الاعتماد على ناقل سرعات خماسي النقلات مانيوال للفئة الاولى، واخر أوتوماتيكي CVT للفئات الاخرى، مع تقنية العمل بمنظومة الدفع الامامي للعجلات.

وتستهلك السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 نسبة من الوقود بلغت 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تستغرق وقت زمنية يقدر بـ 12 ثانية من اجل الانطلاق من وضع الثبات 0 وحتى الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، بينما تصل سرعتها القصوى لـ 189 كم/ساعة.

اما عن سعر السيارة تويوتا كورولا

- مانيوال / ACTIVE 2022بسعر 440,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 475,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 520,000 جنيه

- أوتوماتيك / سمارت 2022 بسعر 550,000 جنيه

- أوتوماتيك سمارت / فتحة سقف 2022 بسعر 570,000 جنيه

- أوتوماتيك / GR 2022 بسعر 600,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELGANCE 2022 بسعر 634,000 جنيه

- مانيوال / ACTIVE 2023 بسعر 740,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 775,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 820,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2022 بسعر 825,000 جنيه

- أوتوماتيك / سمارت 2023 بسعر 850,000 جنيه

- أوتوماتيك سمارت / فتحة سقف 2023 بسعر 870,000 جنيه

- أوتوماتيك / GR 2023 بسعر 900,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELGANCE 2023 بسعر 934,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2023 بسعر 1,275,000 جنيه

3-

كيا سيراتو

تستمد سيارة كيا سيراتو موديل 2023 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 128 حصان، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.9 لتر لقطع 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، وسعة خزان الوقود 53 لتر .

اما عن سعر السيارة كيا سيراتو

- أوتوماتيك / LX FO 2022 بسعر 539,900 جنيه

- أوتوماتيك / EX CAM 2022 بسعر 589,900 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 619,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOPLINE 2022 بسعر 669,900 جنيه

4- هيونداي إلنترا HD

هيونداي إلنترا HD

تحصل سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 الي 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، وتستهلك السيارة 6.6 لتر لقطع 100 كم/ساعة، وسعة خزان الوقود 53 لتر .

اما عن سعر السيارة هيونداي إلنترا اتش دى

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2022 بسعر 417,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2022 بسعر 427,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2022بسعر 437,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2023 بسعر 560,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2023 بسعر 570,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2023بسعر 585,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2023بسعر 595,000 جنيه

5- هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تستمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023، داخل السوق المحلى المصري قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لترًا، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 185 حصانًا.

و تستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

اما عن سعر السيارة هيونداي اكسنت RB

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2022 بسعر 350,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2022 بسعر 360,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2022 بسعر 367,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2022 بسعر 377,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2022 بسعر 387,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعر 460,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2023 بسعر 470,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2023 بسعر 485,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2023 بسعر 499,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2023 بسعر 509,000 جنيه