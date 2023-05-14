أقل من 100 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة بالشارع المصرى

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات.

ويأتى سوق السيارات المحلية المصرية، كإحدى هذه الأسواق التى تعانى من نفس الأزمة، والتى أنتجت زيادة أسعار مستمرة بداخلها لتصبح الأسعار مبالغًا فيها.

لذلك يبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة عن أرخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلية المصرية، وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات مستعملة بالشارع المصرى اقل من 100 الف جنيه .

1- دايو لانوس

دايو لانوس

تاتى السيارة دايو لانوس موديل 1999، بمحرك سعته 1500 سي سي، بنظام حقن متعدد النقاط، بقوة مقدارها 86 حصان عند الدوران 5800 لفة في الدقيقة، أما عزم الدوران فيبلغ 133 نيوتن عند 3400 لفة في الدقيقة، وتنتقل الحركة عبر علبة سرعة يدوية بـ 5 سرعات .

وتتسارع السيارة الى 100 كيلو متر في الساعة خلال 12,5 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلو متر في الساعة، و استهلاك الوقود فتحتاج لـ 6,4 لتر من الوقود لتقطع مسافة 100 كيلو متر ، وتبلغ سعة الخزان 48 لتر.

اما عن سعر السيارة دايو لانوس موديل 1999 ، فياتى بمتوسط 95 داخل سوق السيارات المستعملة المصرى .

2- هيونداي اكسنت

هيونداي اكسنت

تتميز السيارة هيونداي اكسنت موديل 2001، بمحرك سعة 1300 سي سي بقوة 72 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة وعزم دوران 10.9 كجم عند 3600 لفة في الدقيقة.

اما عن سعر السيارة هيونداي اكسنت موديل 2001، فياتى بمتوسط 95 داخل سوق السيارات المستعملة المصرى .

3- اوبل فيكترا

اوبل فيكترا

تعتمد السيارة أوبل فيكترا موديل 1995 على محرك بسعة 1600 سي سي أو 2000 سي سي حسب الفئة، وينتج المحرك قوة تصل الى 136 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي " مانيوال " يتألف من 5 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 215 كيلومتر في الساعة، وتبلغ سعة خزان الوقود 60 لتر، وتبلغ نسبة استهلاك البنزين 8.6 لتر/100 كيلومتر

اما عن سعر السيارة أوبل فيكترا موديل 1995 ، فياتى بمتوسط 90 داخل سوق السيارات المستعملة المصرى .

4- فولكس فاجن بوينتر

فولكس فاجن بوينتر

تستمد السيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2005، قوتها من محرك 1000 سي سي بقوة 67 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 89 نيوتن متر عند 4500 لفة في الدقيقة وحملت السيارة ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، ومكنتها هذه المواصفات على التسارع لبلوغ سرعة قصوى 160 كم في الساعة.

وجاءت السيارة مزودة بخزان وقود سعة 51 لتر ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 14.7 ثانية .

اما عن سعر السيارة فولكس فاجن بوينتر موديل 2005، فياتى بمتوسط 90 داخل سوق السيارات المستعملة المصرى .

5- هيونداي اتوس

هيونداي اتوس

تستمد السيارة هيونداي اتوس موديل 1998 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1000 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات أو أوتوماتيكي الاداء جميعهم بتقنية الدفع الامامي.

اما عن سعر السيارة هيونداي اتوس موديل 1998 ، فياتى بمتوسط 100 داخل سوق السيارات المستعملة المصرى .