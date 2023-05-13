قبل طرحها بالأسواق.. مواصفات تويوتا كورولا الشكل الجديد

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا ، بعض موزعيه المعتمدين عن قيام الشركة بطرح الشكل الجديد من السيارة الشهيرة « كورولا » فى السوق المحلية خلال الأسابيع المقبلة.

تويوتا كورولا الشكل الجديد

ولم يفصح الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا ، عن تفاصيل كورولا الجديدة سوء ببعض الصور ، مؤكدا انها السيارة الفيس ليفت " الشكل الجديد.

وتم طرح هذه السيارة من تويوتا كورولا بشكلها الجديد داخل المملكة العربية السعودية كموديل 2022 ، ولذلك سنقدم لكم ابرز مواصفاتها وفقا للسوق السعودى .

تويوتا كورولا الشكل الجديد

وتظهر السيارة تويوتا كورولا الشكل الجديد ، بمقدمة مختلفة تماما عن سابقتها ، حيث تاتى بشبكة امامية مميزة واكبر فى الحجم ، بالاضافة الى الاضائة الامامية بشكل حاد جديد ، يعطى لها شراسة وقوة اكثر .

تويوتا كورولا الشكل الجديد

وتأتى السيارة تويوتا كورولا الشكل الجديد ، بخيارين من المحركات ، اولهما محرك هجين بين البنزين والكهرباء، يأتي بأربعة أسطوانات بسعة 1800 سي سي، وينتج قوة قدرها 121 حصان، وعزم دوران 142 نيوتن متر، ومعدل استهلاكه للوقود 27.6 كم/ لتر، وهذا المحرك يتمتع بناقل سرعة إلكتروني.

أما المحرك الثانى يأتي بأربعة أسطوانات بسعة 2000 سي سي، وينتج قوة 168 حصان، وعزم دوران 203 نيوتن/ متر، مع ناقل سرعة متغير CVT يعمل ب 10 سرعات مع ميزة التحكم اليدوي، واستهلاك المحرك للوقود 19.8 كم/ لتر.

تويوتا كورولا الشكل الجديد

المقصورة الداخلية ، تأتى بشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة، و مزودة بتقنية البلوتوث وتدعم نظام آبل كار بلاي وأندرويد أوتو ، و مزودة بكاميرا خلفية، و مكيف أمامي بتحكم أوتوماتيكي، و عدادات السيارة تتكون من شاشة 4.2 بوصات، و السيارة مزودة بفتحة سقف تعمل بالكهرباء، والمقاعد الخلفية يمكنها طيها، علاوة على ذلك السيارة مزودة بنظام دخول ذكي بالإضافة إلى زر خاص بتشغيل المحرك أو إيقاف المحرك.

بالإضافة الى نظام صوتي مزود بشاشة لمس مقاس 9 بوصة، و مزودة ب 6 سماعات، و فتحة مكيف هواء خلفية تعمل يدويًا، و عجلة القيادة مزودة بأزرار تحكم، و شاحن لاسلكي.

تويوتا كورولا الشكل الجديد

أما وسائل الأمان ، فتأتى بـ 4 وسائد هوائية أمامية ووسائد جانبية أمامية، وهم وسادة هوائية للسائق وكذلك الراكب الأمامي ، و وسائد هوائية أمامية جانبية، كما تحتوي على حساسات أمامية وحساسات خلفية مما يساعد على التوقف، و مزودة بمثبت سرعة.