الحق قبل ما تنتهى.. كيف تشارك بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

اعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية ، منذ ايام عن اقتراب انتهاء مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج ، وانتهاء المدة المقررة لها، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون .

واوضح وزير المالية ، ان يوم 14 مايو الحالي سيكون موعد انتهاء مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج ، وشدد خلال البيان على انه لا وجود لنية مد فترة العمل بقانون التيسير .

ولذلك تبقى أقل من 5 أيام على انتهاء مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج ، ومن الممكن لمن لم يشارك فى هذه المبادرة، التسجيل السريع والاستفادة بالمميزات التى تقدمها من دخول سيارات الى مصر معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة .

وتعتبر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، تاتى بالتزامن مع جهود الدولة المصرية والاهتمام بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقًا لحكم المادة 88 من الدستور، صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

كما ان من له إقامة سارية من المصريين في الخارج ، يحق له استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

ويتمّ استرداد المبلغ النقدي المدفوع بالعملة الأجنبية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.

وخلال السطور التالية سنتعرف على شروط استيراد سيارة معفاة من الجمارك ، ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

1 - على المتقدم للمبادرة تقديم اوراق إقامة قانونية سارية في الخارج.

2- يجب ان يكون المتقدم لتلك المبادرة يتمتع بالجنسية المصرية .

3- لا يقل السن المتقدم الى المبادرة عن 16 عاما .

4 - أن يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.