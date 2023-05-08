تستمر أزمات أسواق السيارات حول العالم ، ومنها السوق المصرى ، الذى شهد ارتفاعات متتالية فى أسعار المركبات بداخله ، بالاضافة إلى نقص العديد من الطرازات وفئاتها .

وأصبحت الاختيارات لدى العميل محدودة ، فهناك من يفضل السيارات السيدان و اخرون يفضلون الـ SUV والبعض الاخر يفضلون السيارات الهاتشباك واغلبهم من فئة الشباب .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات أوروبية فى مصر .

1- ستروين سي إليزيه

ستروين سي إليزيه

تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بقوة تصل الى 115 حصانا، تنتج من خلال محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وسيلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

يبلغ استهلاك السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 من الوقود نحو 7 لترات لكل 100 كم، وتصل سرعتها القصوى 188 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 12.7 ثانية.

اما عن اسعار سيتروين سي اليزيه

- اوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 314,900 جنيه

- اوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 344,900 جنيه

- اوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 559,000 جنيه

- اوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 599,000 جنيه

2- بيجو 301

بيجو 301

جاءت السيارة بيجو 301 موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 6.6 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

بينما تستغرق السيارة بيجو 301 موديل 2023 مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من عندما تنطلق من وضعية الثبات 0، وتصل سرعتها القصوى الى 188 كيلومترا في الساعة.

اما عن اسعار بيجو 301

- اوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 335,990 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2022 بسعر 365,990 جنيه

- اوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 624,990 جنيه

- اوتوماتيك / ALLURE 2023 بسعر 654,990 جنيه

3- سيات ابيزا

سيات ابيزا

زودت سيارة سيات إبيزا موديل 2023 بمحرك 1000 سي سي TSI، ينتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع الي 100 كم /ساعة في 9.5 ثانية، مقترن بناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيك من فئة DSG، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 195 كم /ساعة، وتستهلك 5.2 لتر لكل 100 كم/ساعة.

اما عن اسعار سيات ابيزا

- اوتوماتيك / REFERENCE 2022 بسعر 595,000 جنيه

- اوتوماتيك / FR 2022 بسعر 680,000 جنيه

- اوتوماتيك / REFERENCE 2023 بسعر 800,000 جنيه

- اوتوماتيك / FR 2023 بسعر 910,000 جنيه

4- ستروين C3

ستروين C3

ودعمت السيارة ستروين C3 موديل 2023 بمحرك 1200 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، بينما تستمد اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

اما عن اسعار سيتروين C3

- اوتوماتيك / FEEL 2022 بسعر 358,900 جنيه

- اوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 413,900 جنيه

- اوتوماتيك / FEEL 2023 بسعر 674,000 جنيه

- اوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 759,000 جنيه

5- ستروين C3 إيركروس

ستروين C3 إيركروس

وتزود السيارة ستروين C3 موديل 2023 ، بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

يبلغ متوط استهلاك السيارة السيارة ستروين C3 موديل 2023 ، من الوقود 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن اسعار سيتروين C3 اير كروس

- اوتوماتيك / FEEL 2022 بسعر 429,900 جنيه

- اوتوماتيك / SHINE 2022 بسعر 472,900 جنيه

- اوتوماتيك / FEEL 2023 بسعر 789,000 جنيه

- اوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 869,000 جنيه