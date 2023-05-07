بسعر خيالى .. حقيقة انضمام السيارة الطائرة لأسطول محمد رمضان

يعيش النجم المصرى محمد رمضان حالة من النشاط الفنى والتى بلغت ذروتها خلال شهر رمضان من خلال مسلسل جعفر العمدة ثم بعد ذلك فيلم هارلى فى سباق عيد الفطر ، وتلاها رحلته الى الولايات المتحدة ليحيى اكثر من حفل غنائى بها .

محمد رمضان واسرته

وأحيا محمد رمضان منذ نهاية الشهر الماضي ثلاث حفلات بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر والذى وقع بها مشاجرة بين الجمهور والتى كانت ستؤدى الى توقف الحفل .

وخلال وصول النجم المصرى محمد رمضان الى الولايات المتحدة الامريكية انتشر مقطع فيديو وهو يستقل السيارة الطائرة ، ليتداول البعض بعد ذلك انها ستنضم الى اسطول سيارات النجم المصرى والذى يضم افخم واغلى السيارات حول العالم .

محمد رمضان والسيارة الطائرة

ولكن قبل ان نتاكد من انضمام السيارة الطائرة لاسطول محمد رمضان ، ما هى هذه السيارة وهل فى الاصل كان طائرة حقيقة ، وكم يبلغ سعرها الان .

محمد رمضان والسيارة الطائرة

بالفعل ظهرت السيارة الطائرة بالسوق الامريكى للسيارات خلال منتصف عام 2022 ، كواحدة ضمن اغرب سيارات للبيع ، حيث تم تحويلها إلى سيارة ليموزين فاخرة بعد تعديلها لكى تتناسب مع السير فى الطرق المختلفة .

السيارة الطائرة

وظهرت السيارة داخل الولايات المتحدة الامريكية ، للمرة الاولى كسيارة معروضة للبيع ، فى احدى الوكالات التابعة لميتسوبيشي في ولاية إلينوي الأمريكية ويقول ملاك السيارة الفاخرة وقتها، ان هذه المركبة بدأت حياتها كطائرة نفاثة تقليدية في بدايات القرن الحالي، قبل إخضاعها لعمليات تعديل واسعة على مدار 12 عاماً وتحويلها إلى سيارة الليموزين فاخرة .

السيارة الطائرة

واضاف ملاك السيارة ، أن سعرها فما هى عليها الان كسيارة ليموزين فاخرة أغلى بكثير من الأسعار السابقة للطائرة، إذ تم عرضها مسبقاً في مزاد ميكوم الأمريكي في منتصف 2020 بسعر 600 ألف دولار .

السيارة الطائرة

ولكن تم تغيير الداخلية بالكامل، وإضافة جنوط أنيقة ولمسات حمراء جذابة وإضاءة أسفل الأرضية ونظام سمعي محدث وتلفاز كبير ومزايا فاخرة أخرى.

السيارة الطائرة

وهى الان السيارة الفاخرة على شكل طائرة نفاثة ، بسعر 3.8 مليون دولار امريكى اى ما يعادل 117 مليون جنيه مصرى ، من السهل ان يضمها النجم المصرى محمد رمضان الى اسطول سياراته الفاخر .

السيارة الطائرة