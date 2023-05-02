5 سيارات سيدان "زيرو" بمتوسط نصف مليون جنيه

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات.

يأتي سوق السيارات المحلى المصرى، كإحدى هذه الأسواق التى تعانى من نفس الأزمة، والتى أنتجت زيادة أسعار مستمرة بداخله لتصبح الأسعار مبالغ فيها.

ويبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة عن أرخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلى المصرى، وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات سيدان بمتوسط نصف مليون جنيه "زيرو".

1- شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

ومن المعروف أن السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ، من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 208,500 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT W ACCESSORIES 2022 بسعر 215,500 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 270,500 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY W ACCESSORIES 2022 بسعر 277,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY W ACCESSORIES 2023 بسعر 501,000 جنيه

2- هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

وتعتمد السيارة على محرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، متصل بناقل حركة من 4 سرعات "جر امامي"، مع عزم دوران 156 نيوتن/متر، بالاضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 185 كم/ساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2022 بسعر 350,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2022 بسعر 360,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2022 بسعر 367,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2022 بسعر 377,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2022 بسعر 387,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعر 460,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2023 بسعر 470,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2023 بسعر 485,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2023 بسعر 499,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2023 بسعر 509,000 جنيه

3- كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو

زودت سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه قدرها 130 حصان، وعزم اقصي للدوران 192 نيوتن/ متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12 ثانية، وتستهلك السيارة 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / LX FO 2022 بسعر 539,900 جنيه

- أوتوماتيك / EX CAM 2022 بسعر 589,900 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 619,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOPLINE 2022 بسعر 669,900 جنيه

4- بيجو 301

بيجو 301

جاءت السيارة بيجو 301 موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 6.6 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

بينما تستغرق السيارة بيجو 301 موديل 2023 مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من عندما تنطلق من وضعية الثبات 0، وتصل سرعتها القصوى الى 188 كيلومترا في الساعة.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 335,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE 2022 بسعر 365,990 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 569,990 جنيه

- أوتوماتيك / ALLURE 2023 بسعر 599,990 جنيه

5- تويوتا بيلتا

تويوتا بيلتا

تعتمد السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على محرك بسعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 103 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي.

تتسارع السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة تستغرق 12 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 360,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 405,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 540,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART 2023 بسعر 595,000 جنيه