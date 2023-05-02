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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحديثات 2023.. شروط الحصول على سيارات معاقين

سيارة معاقين
سيارة معاقين

تمنح الدولة المصرية العديد من المزايا لذوي الهمم ، وتاتى من بينها السيارات المعفاه من الجمارك ، والمعروفة باسم " سيارات المعاقين " ، والتى انتشر البحث عنها خلال الفترة الماضية بشكل كبير .

 

وفى ظل ارتفاع الاسعار المبالغ فيه داخل سوق السيارات المحلى المصرى ، اصبح الجميع يبحث عن شروط الحصول على سيارات معاقين والخطوات اللازمة .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على شروط الحصول على سيارة معاقين لعام 2023 فى اخر تحديث لها : 

 

1- يبدأ سن الفرد المتقدم 18 سنة فأكثر.

2- أن يكون مصري الجنسية.

3- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

4 - سعة السيارك اللترية لا تزيد على 1600 cc.

5 - يلزم أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارات مطابقة وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

6 - لا يمكن بيع السيارة قبل أن تمضي فترة 5 سنوات من تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

7 - ضرورة اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرة الفرد المعاق على قيادة السيارة.

8 - توافر تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للشخص المعاق ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة.

9- توافر تقرير من المجلس الأعلى، محددا فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة، فضلا عن تحديد نسبة احتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقًا لحالة المعاق الصحية.

 

- خطوات الحصول على سيارة معاقين لـ 2023 فى اخر تحديث لها :

1 - التوجه إلى وزارة التضامن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

2 - يجب أن يجيب المتقدم للحصول على سيارة على جميع البيانات الموجودة على موقع https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome

، ومنها: (البيانات الشخصية: الرقم القومي – رقم بطاقة الخدمات المتكاملة- الحالة الاجتماعية -العنوان- الوظيفة – التليفون- تحديد نوع الاعاقة طبقا للقانون (حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسيه – امراض دم – امراض قلب).

3 - مكان الكشف الطبي (الادارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

- اذا كان المتقدم غير كامل الأهلية بسبب مرض ما، يقوم بتحديد البيانات التالية: (اسم ولي الأمر – الرقم القومي – صفته بالنسبة لحامل الطلب من ذوى الإعاقة.

4 - اختيار تاريخ الكشف الطبي.

5 - اختيار الجمرك الذي يرغب المعاق في الحصول على السيارة منه.

6 - يظهر بيان يوضح كافة بياناتك الشخصية التي قمت بتسجيلها في الخطوات السابقة، ويحدد مكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.

7 - لا يمكن الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات معاقين مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

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