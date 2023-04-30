تبدأ من 35 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات يابانية مُستعملة في مصر

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات.

تأتي سوق السيارات المحلية المصرية، كإحدى هذه الأسواق التى تعانى من نفس الأزمة، والتى أنتجت زيادة أسعار مستمرة بداخلها لتصبح الأسعار مبالغًا فيها.

لذلك يبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة عن أرخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلية المصرية، وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات يابانية مُستعملة فى مصر تبدأ من 35 ألف جنيه .

1- مازدا 323

مازدا 323

تأتى السيارة مازدا 323 موديل 1982 ، بخيارين من المحرك، أولهما المحرك 1800cc وينتيج 6 حصان، والمحرك الثانى 1600cc وينتيج 74 حصان و 4 اسطوانات و 8 صمامات جر امامى كربراتير بناقل حركه يدوى 4 سرعات و 5 سرعات .

أما عن سعر السيارة مازدا 323 موديل 1982 داخل سوق السيارات المستعملة ، فتأتى بسعر 35 ألف جنيه.

2- سوزوكي ماروتي

سوزوكي ماروتي

تستمد السيارة سوزوكي ماروتي موديل 1997 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 800 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 37 حصانا عند 5000 لفة في الدقيقة.

وتصل السرعة القصوى للسيارة بحسب البيانات القياسية إلى 138 كيلومترًا في الساعة، بينما يقدر استهلاكها بحوالي 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

أما عن سعر السيارة سوزوكي ماروتي موديل 1997 داخل سوق السيارات المستعملة ، فتأتى بسعر 45 ألف جنيه.

3- سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تحمل السيارة سوزوكي سويفت موديل 1996 ، محركين بمحركين الاول 1.6 لتر، والثانى سعة 1.3 لتر بقوة 68 حصان وعزم دوران 99 نيوتن.متر بنزين مع انبعاثات كربونية بواقع 138 جم\كم .

وتبلغ سرعة السيارة القصوي 165 كم\ساعة مع تسارع من الثبات حتي 100 كم\ساعة في 13 ثانية.09‏/04‏/2017

أما عن سعر السيارة سوزوكي سويفت موديل 1996 داخل سوق السيارات المستعملة ، فتاتى بسعر 58 ألف جنيه.

4- هوندا سيفيك

هوندا سيفيك

تأتى السيارة هوندا سيفيك موديل 1985 ، بأكثر من خيار للمحرك فيأتى الأول بسعة 1300 سي سي والآخر بسعة 1500 سي سي ، وأحصنة 79 و 89 على التوالى وعزم دوران المحرك 111 و 126 على التوالى .

أما عن السرعة القصوى للمحرك الأول فتأتى 160-170 ، والمحرك الثانى 165-175، و التسارع من 0- 100 بالنسبة للمحرك الأول 11.3-13.0 والمحرك الثانى 10.8-12.5 ,

أما عن سعر السيارة هوندا سيفيك موديل 1985 داخل سوق السيارات المستعملة ، فتأتى بسعر 65 ألف جنيه.

5- هوندا أكورد

هوندا أكورد

تستمد السيارة هوندا أكورد موديل 1986 ، قوتها من خلال خيارين من المحركات ، اولهم محرك DOHC VTEC بسعة 2.4 لتر وقوة 160 حصان ، وياتى المحرك الآخر V6 بسعة 3.0 لتر وقوة 240 حصان ، وهناك محرك اكثر قوة هايبرد أو هجين سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر وقوة 255 حصان.

أما عن سعر السيارة هوندا أكورد موديل 1986 داخل سوق السيارات المستعملة، فتأتى بسعر 65 ألف جنيه.