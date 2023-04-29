تبدأ من 300 ألف جنيه .. 5 سيارات مستعملة أتوماتيك في مصر

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم ، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات.

يأتي سوق السيارات المحلى المصرى ، كأحد هذه الأسواق التى تعانى من نفس الأزمة ، والتى أنتجت زيادة أسعار مستمرة بداخله لتصبح الأسعار مبالغ فيها .

لذلك يبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة عن أرخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلى المصرى، وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات مستعملة تبدأ من 300 ألف جنيه .

1- هيونداي إلنترا AD

هيونداي إلنترا AD

تاتى السيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2019، بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندرات، وبقوة 127.5 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات.

وتبلغ الأبعاد الخارجية للسيارة هيونداي إلنترا AD موديل 2019 ، بطول 4.570 مم، وعرضها 1.800 مم، ويصل ارتفاعها الكلي 1.450 مم، وارتفاعها عن الأرض 150 مم، في حين وزنها الفارغ 1.185 كجم ووزنها الإجمالي 1.730 كجم.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى للسيارات المستعملة ، فيتراوح ما بين 420 إلى 490 ألف جنيه .

2- هيونداي إلنترا MD

هيونداي إلنترا MD

تأتى السيارة هيونداي إلنترا MD موديل 2016 ، بمحرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1.6 لتر وقوته الحصانية 130 حصان، ويتم نقل قوة المحرك إلى المحور الأمامي بواسطة ناقلي حركة، أحداهما ناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات، والآخر ناقل حركة أوتوماتيكي ”تيب ترونيك” مكون من ست سرعات كذلك.

وبالنسبة لمعدل استهلاك الوقود، فيبلغ معدل استهلاك الوقود لهيونداي إلنترا المزودة بناقل حركة يدوي داخل المدينة 7.8 لتر / 100 كم، فيما يبلغ معدل استهلاك الوقود لهيونداي إلنترا المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي داخل المدينة 9 لتر / 100 كم

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى للسيارات المستعملة ، فيتراوح ما بين 300 إلى 320 ألف جنيه .

3- نيسان جوك

نيسان جوك

تتميز السيارة نيسان جوك موديل 2014، بمحرك 1.6 لتر، و قوة حصانية تبلغ 188 حصان عند 5600 دورة في الدقيقة، أما أقصى عزم للدوران يصل إلى 177 قدم / 5200 دورة في الدقيقة، و ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، و تستهلك السيارة 8.2 لتر لكل 100 كيلومتر في المدينة، أما على الطرق السريعة، تستهلك السيارات 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر، و زمن التسارع يقدر بي 8.0 ثانية من 0 إلى 100 كم.

اما عن الابعاد الخارجية للسيارة نيسان جوك موديل 2014، الطول الإجمالي للسيارة يبلغ 4،125 متر، بينما العرض الكلي لها يبلغ 1.765 متراً، و الارتفاع الإجمالي يقدر بي 1.570 متر، كما أن قاعدة العجلات للسيارة تبلغ 2.530 متر، مع إجمالي وزن 1313 كجم، إذ أن سعة خزان الوقود تبلغ 50 لتراً.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى للسيارات المستعملة ، فيتراوح ما بين 320 إلى 450 ألف جنيه .

4- كيا سول

كيا سول

زودت سيارة كيا سول موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه قدرها 124 حصان، وعزم أقصي للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى إلي 180 كم/ ساعة، وسعة خزان الوقود 53 لتر، وتستهلك السيارة 9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

أما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى للسيارات المستعملة ، فيتراوح ما بين 400 إلى 470 ألف جنيه .

5- هيونداى IX 35

هيونداى IX 35

تحمل السيارة هيونداى IX 35 موديل 2013 محرك 1600 سي سي GDI بتقنية متطورة لحقن الوقود، ويولد قوة 135 حصان مع عزم دوران يبلغ 167 نيوتن/متر ويحقق استجابة مميز للمحرك رغم ارتفاع وزن السيارة وعلوها ، وتحقق استهلاك وقود ( 7,5لتر/100كم ) داخل المدينة (5,8لتر/100كم) خارج المدينة ، بمتوسط 6,4 لتر/100كم.

كما تأتي بمحرك VVT سعة 2000 سي سي بقوة 166 حصانا وهو محرك 4 سلندر يحقق استهلاك وقود 9 لتر لكل 100 كم ويولد 197 نيوتن متر من عزم الدوران مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ونظام دفع رباعي مستمر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى للسيارات المستعملة ، فيتراوح ما بين 430 إلى 520 ألف جنيه .