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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل من يومين .. أسعار جديدة لـ سوزوكي سويفت فى مصر

سوزوكي سويفت موديل
سوزوكي سويفت موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكى ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة سويفت موديل 2022 داخل السوق المصرية للسيارات ، بعد زيادة اخيرة كانت منذ يومين .

سوزوكي سويفت موديل 2022

وتعتبر السيارة سويفت موديل 2022 من ضمن السيارات الهاتشباك ، والتى تأتى باربع فئات سعرية منهم اثنين بالشكل الجديد داخل السوق المحلية المصرية ، بزيادة من 65 الف جنيه الى 75 الف جنيه .

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تعمل سوزوكي سويفت موديل 2022 بمحرك 1200 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، ويستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 84 حصانا، مع 113 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 5 نقلات "جر امامي".

وتقدر السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 نحو 180 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0 في مدة زمنية تستغرق 12.9 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي سويفت موديل 2022

وتحتوي السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 على العديد من التجهيزات مثل، فرامل ABS و EBD، ووسائل حماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية بعدد 2 AIRBAGS امامية، ونظام الحماية من السرقات ايموبليزر، بالاضافة إلى خاصية دعم المكابح BA، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب.

 

وتضم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 تجهيزات اخرى ومنها، نظام الثبات الالكتروني، وشاشة عرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة متعدد الوظائف، مع حساسات ركن خلفية، وكاميرا بالناحية الخلفية ايضا لسهولة عملية الاصطفاف.

سوزوكي سويفت موديل 2022

اما عن أسعار سوزوكي سويفت الجديدة :

- الفئة الأولي بدون شاشة 569.900 ألف جنيه بدلاً من  504.900 ألف جنيه بزيادة 65 جنيه. 

- الفئة الثانية شاشة 589.900 ألف جنيه بدلاً من  524.900 ألف جنيه بزيادة 65 جنيه.

- الفئة الثالثة لونين بدون شاشة 604.900 ألف جنيه بدلاً من 529.900 ألف جنيه بزيادة 75 جنيه.

- الفئة الرابعة شاشة لونين 624.900 ألف جنيه بدلاً من  549.900 ألف جنيه بزيادة 75  جنيه.

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