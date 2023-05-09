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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعديل الأسعار الجديدة لـ أرخص سيارة من سوزوكي

سوزوكي إسبريسو موديل
سوزوكي إسبريسو موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكى ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة اسبريسو موديل 2022 داخل السوق المصرية للسيارات، بعد زيادة سابقة من يومين فقط .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

وتعتبر السيارة اسبريسو موديل 2022 من ضمن السيارات الرياضية الـ SUV متعددة الاستخدام ، والتى تأتى بفئة سعرية واحدة داخل السوق المحلية المصرية وبزيادة 25 ألف جنيه .

 

ومن المعروف ان السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك 3 سلندر سعته 1000 سي سي ، بقوة 68 حصانا، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

وتتسارع السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 من وضع الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 14.3 ثانية .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022، بطول 3565 مم، و عرض 1520  مم، و ارتفاع 1564 مم، وسعة النشطة الخلفية 239 لترا.

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

وتأتى السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، بعجلات 14 بوصة، ومصابيح أمامية للضباب ، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، ومرايا جانبية يدوية، ومصابيح خلفية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وحساسات للركن في الخلف.

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

أما المقصورة الداخلية لسيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022، فتأتى بزجاج كهربائي ، وعدادات رقمية ، وبلوتوث، وشاشة 7 بوصات، ومكيف هواء يدوي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، و2 مكبر صوت، ومخرج كهرباء 12 فولت.

وتضم السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، ايرباج أمامي، وفرامل ABS، وايموبليزر، وقفل أمان للأبواب الخلفية، وسنتر لوك.

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

أما عن أسعار سوزوكى اسبريسو مانيوال / فول اوبشن ، بسعر 364.900 جنيه بدلاً من 339.900 جنيه ، بزيادة 25 ألف جنيه.

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