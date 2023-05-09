تعديل الأسعار الجديدة لـ أرخص سيارة من سوزوكي

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكى ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة اسبريسو موديل 2022 داخل السوق المصرية للسيارات، بعد زيادة سابقة من يومين فقط .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

وتعتبر السيارة اسبريسو موديل 2022 من ضمن السيارات الرياضية الـ SUV متعددة الاستخدام ، والتى تأتى بفئة سعرية واحدة داخل السوق المحلية المصرية وبزيادة 25 ألف جنيه .

ومن المعروف ان السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك 3 سلندر سعته 1000 سي سي ، بقوة 68 حصانا، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

وتتسارع السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 من وضع الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 14.3 ثانية .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022، بطول 3565 مم، و عرض 1520 مم، و ارتفاع 1564 مم، وسعة النشطة الخلفية 239 لترا.

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

وتأتى السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 ، بعجلات 14 بوصة، ومصابيح أمامية للضباب ، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، ومرايا جانبية يدوية، ومصابيح خلفية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وحساسات للركن في الخلف.

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

أما المقصورة الداخلية لسيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022، فتأتى بزجاج كهربائي ، وعدادات رقمية ، وبلوتوث، وشاشة 7 بوصات، ومكيف هواء يدوي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، و2 مكبر صوت، ومخرج كهرباء 12 فولت.

وتضم السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، ايرباج أمامي، وفرامل ABS، وايموبليزر، وقفل أمان للأبواب الخلفية، وسنتر لوك.

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

أما عن أسعار سوزوكى اسبريسو مانيوال / فول اوبشن ، بسعر 364.900 جنيه بدلاً من 339.900 جنيه ، بزيادة 25 ألف جنيه.