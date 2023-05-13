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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة.. ظهور فورد اكسبيديشن 2025 الجيل الخامس

فورد اكسبيديشن 2025
فورد اكسبيديشن 2025 الجيل الخامس

لمحت شركة فورد الامريكية منذ فترة عن قرب البدء فى تجهيز جيلها الجديد من السيارة اكسبيديشن ، والتى حققت السيارة نجاحاً جيداً في الأسواق العالمية ، منذ تدشينها فى عام 2018 والتى كانت فى جيلها الرابع وقتها .

فورد اكسبيديشن 2025 الجيل الخامس

 ولكن الآن حان الوقت لتجديد الـ SUV العضلية وطرح جيل خامس جديد لها ، فبالفعل رصدت العدسات التجسسية سيارة فورد اكسبيديشن 2025 الجيل الخامس الجديد كلياً أثناء اختباره في الطرق العامة لأول مرة .

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وظهرت السيارة فورد اكسبيديشن 2025 الجيل الخامس الجديد كلياً، محتفظة بتصميمها الضخم المهيب، مع تمويهات كثيفة خاصة على التصميم الأمامي والخلفي لإخفاء التحديثات الواسعة هناك.

فورد اكسبيديشن 2025 الجيل الخامس

كما ازدادت السيارة ارتفاعاً مقارنة بالسابق، مع ازدياد حجم المقصورة، وتعديل شكل المصابيح الأمامية والخلفية والشبك الأمامي، ولكن فى خلفية السيارة من الممكن ان تحصل على خلفية جديدة ولكن من المستحيل التعرف على التفاصيل الدقيقة من بين التمويهات.

 

من الواضح أن فورد اكسبيديشن الجديدة مستمرة بمحركات احتراق داخلي وهو خبر إيجابي لعشاق سيارات البنزين، ولكن لا توجد تفاصيل عن محركات الجيل الخامس بعد، مع العلم أن الموديل الحالي معتمد على محرك 3.5 لتر 6 سلندر ايكوبوست المقترن بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات.

فورد اكسبيديشن 2025 الجيل الخامس

ومن المتوقع تدشين السيارة فورد اكسبيديشن 2025 الجيل الخامس الجديد كلياً ، خلال العام القادم مع طرحها في الأسواق كموديل 2025 .

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