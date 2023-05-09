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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد تعديل الأسعار.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر

ارخص 5 سيارات زيرو
ارخص 5 سيارات " زيرو " فى مصر

تستمر أزمات أسواق السيارات حول العالم ، ومنها السوق المصرى ، الذى شهد ارتفاعات متتالية فى أسعار المركبات بداخله ، بالاضافة إلى نقص العديد من الطرازات وفئاتها .

 

وأصبحت الاختيارات لدى العميل محدودة ، فهناك من يفضل السيارات السيدان و اخرون يفضلون الـ SUV والبعض الاخر يفضلون السيارات الهاتشباك واغلبهم من فئة الشباب .

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على  أرخص 5 سيارات " زيرو " فى مصر بعد تعديل الاسعار .

 

1- لادا جرانتا

لادا جرانتا

زودت سيارة لادا جرانتا 2022 بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتنتج قوة 87 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتستهلك 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر، وتصل سرعتها القصوى الي 172 كم/ساعة .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / صالون 2022 بسعر 194,500 جنيه   

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعر 229,500 جنيه      

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعر 235,500 جنيه      

- مانيوال / صالون 2023 بسعر 285,000 جنيه   

- أوتوماتيك / E1 2023 بسعر 305,000 جنيه      

 

2- سوزوكى التو

سوزوكى التو

ومن المعروف ان السيارة سوزوكي التو موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك بسعة 800 سي سي، بقوة 47 حصان، و 68 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة مكون من 5 سرعات يدوي الأداء .

وتتسارع السيارة سوزوكي التو موديل 2022، من نقطة الثبات 0 الى 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 20 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال 2022 بسعر 179,900 جنيه   

 

3- بى واى دى F3

بى واى دى F3

ومن المعروف ان السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال 2022 بسعر 229,500 جنيه   

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2022 بسعر 259,500 جنيه   

- مانيوال 2023 بسعر 380,000 جنيه   

- أوتوماتيك / FULL OPTION 2023 بسعر 430,000 جنيه

 

4- سوزوكى بالينو

سوزوكى بالينو

تعتمد السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، يتمتع بنظام حقن متعدد النقاط، بسعة 1.4 لتر، قادر على توليد قوة تصل الى 91 حصان، وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن متر، يتصل مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات بنظام جر أمامي للعجلات. 

وبهذه الإمكانيات تبلغ قدرة السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.6 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومتر في الساعة، وتتميز بمعدل استهلاك وقود 22.7 كم/لتر، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 37 لتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك 2022 بسعر 319,900 جنيه            

 

5- شانجان ألسفن

شانجان ألسفن

ومن المعروف ان السيارة  شانجان ألسفن موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران ، و ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات . 

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- مانيوال / L1 2022 بسعر 320,000 جنيه         

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 355,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 375,000 جنيه      

أسواق السيارات ارخص 5 سيارات زيرو الهاتشباك لادا جرانتا سوزوكي التو بى واى دى f3 سوزوكي بالينو شانجان ألسفن

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