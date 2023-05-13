القائمة الكاملة للأسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشي ، عن زيادة سعرية جديدة لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصرى للسيارات .

وتعتبر سيارات شركة ميتسوبيشي واحدة من اهم شركات السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، فى طرح السيارات الهاتشباك الرياضية والسيدان و الـSUV، وتم طرح 4 طرازات مختلفة بالاسواق .

وخلال السطور التالية سنتعرف على اسعار طرازات ميتسوبيشي فى مصر :

1- ميتسوبيشي اتراج

ميتسوبيشي اتراج

تاتى السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ، بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، ينتج قوه تصل الي 78 حصان، وعزم اقصي للدوران 100 نيوتن/متر ، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك .

وتتسارع السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 من نقطة الثبات 0 الى 100 كم/ ساعة في مدة زمنيه قدرها 100 كم/س في 14 ثانية، وتصل سرعتها القصي الي 170 كم/ساعه ، وتستهلك لتر واحد لقطع مسافة 21 كم/ ساعة .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 465,000 جنيه

2- ميتسوبيشي ميراج

ميتسوبيشي ميراج

تنتج السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، قوة 76 حصان من خلال محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي ، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، بطول 3845 مم، وعرض 1665 مم، و ارتفاع 1510 مم.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 480,000 جنيه

3- ميتسوبيشي اكسباندر

ميتسوبيشي اكسباندر

جاءت السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 104 حصانا وعزم دوران 141 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 5 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2023 نحو 188 كيلومترا في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 12.1 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من عندما تنطلق من وضعية الثبات.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / MIDLINE 2022 بسعر 480,000 جنيه

- أوتوماتيك / HL 2022 بسعر 505,000 جنيه

- أوتوماتيك / MIDLINE 2023 بسعر 810,000 جنيه

- أوتوماتيك / HL 2023 بسعر 850,000 جنيه

4- ميتسوبيشي اكليبس كروس

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تتوافر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، ينتج عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 150 حصانا.

يصل معدل استهلاك السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 من الوقود إلى 6.7 لتر عندما تقطع مسافة 100 كم، بينما تستمد اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 نقلات بتقنية الدفع الامامي.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / INSPORT GLX 2023بسعر 950,000 جنيه

- أوتوماتيك / INSPIRE GLS 2023بسعر 1,010,000 جنيه

- أوتوماتيك / INSTYLE GLS 2023بسعر 1,060,000 جنيه

- أوتوماتيك / GLX 4WD 2023 بسعر 1,110,000 جنيه