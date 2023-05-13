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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوتوماتيك.. 5 سيارات مستعملة بمتوسط 200 ألف جنيه

5 سيارات مستعملة
5 سيارات مستعملة بمتوسط ٢٠٠ الف جنيه

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات.

 

وياتى سوق السيارات المحلية المصرية، كإحدى هذه الأسواق التى تعانى من نفس الأزمة، والتى أنتجت زيادة أسعار مستمرة بداخلها لتصبح الأسعار مبالغًا فيها.

 

لذلك يبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة عن أرخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلية المصرية، وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات مستعملة بمتوسط ٢٠٠ الف جنيه اوتوماتيك .

 

1- بى واى دى F3

بى واى دى F3

تستمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2015 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، وناقل اخر بقدرات أوتوماتيكية، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات .

اما عن اسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2015 ، داخل سوق المستعمل فتاتى بمتوسط 200 الف جنيه .

 

2- نيسان صنى

نيسان صنى

تتوفر السيارة نيسان صني موديل 2008، بمحرك تصل سعته إلى 1300 سي سي، ويقدم لنا قوة تصل إلى 92 حصان. كما يوجد محرك آخر سعته 1600 سي سي، ويوفر قوة تصل إلى 110 حصان، ومحرك تصل السعة الخاصة به إلى 1800 سي سي، وتصل قوته إلى 126 حصان.

اما عن اسعار السيارة نيسان صني موديل 2008، داخل سوق المستعمل فتاتى بمتوسط 200 الف جنيه .

 

3- جيلي امجراند 7

جيلي امجراند 7

وتحمل السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014،  محرك DOHC, CVVT سعة 1500 سي سي 4 سلندر من 16 صمام بقوة 107 حصان عند 6000 الي 6200 لفة في الدقيقة وعزم دوران 140 نيوتن متر عند 4000 الي 4400 لفة في الدقيقة والسرعة القصوى تبلغ 165 كم/ساعة مع نسبة انضغاط الوقود 10.3 بجانب نسبة استهلاك الوقود أقل من 6 لتر لكل 100 كم مع صندوق التروس أوتوماتيك وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي.

اما عن اسعار السيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014، داخل سوق المستعمل فتاتى بمتوسط 190 الف جنيه .

 

4- بروتون واجا      

بروتون واجا      

تاتى السيارة بروتون واجا موديل 2006، بمحرك 1600ccوينتيج 110 حصان و هى 4 سليندر و 16 صباب و حقن الكترونى للوقود متعدد النقاط جر امامى بناقل حركه يدوى 5 سرعات او اوتوماتيكى 4 سرعات.

اما عن اسعار السيارة بروتون واجا موديل 2006 ، داخل سوق المستعمل فتاتى بمتوسط 200 الف جنيه .

 

 

5- ميتسوبيشي لانسر “بومة”

ميتسوبيشي لانسر “بومة”

تحصل سيارة ميتسوبيشي لانسر 2007 " بومة" علي قوتها من محرك سعته 1300 سي سي ، ينتج قوه قدرها 81 حصان ، وعزم اقصي للدوران 120 نيوتن/ متر متصل بناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع السيارة من 0- 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 14.5 ثانية .08‏/08‏/2022

اما عن اسعار سيارة ميتسوبيشي لانسر 2007 " بومة" ، داخل سوق المستعمل فتاتى بمتوسط 180 الف جنيه .

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