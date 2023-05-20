الحلوة من ألمانيا ..التاكسي المرسيدس الفاخرة تظهر بشبكة أعلاها وزة ومشنة بالحرفيين .. اعرف القصة

حدثت حالة من الجدل والذهول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، منذ فترة بعد ان انتشرت عدد من الصور لسيارة أجرة " تاكسى " فاخرة تسير داخل شوارع محافظة الاسكندرية ، مكتوب عليها " الحلوة من المانيا " والتى اذهلت الجميع بسبب كونها سيارة مرسيدس يصل سعرها ملايين الجنيهات .

التاكسي المرسيدس

وبعد فترة ظهر صاحب التاكسى المرسيدس ليعلن بان السيارة هى مرسيدس S560 ، وهى ليست فى الأساس تاكسى وانما هى ملاكى وانما قام بفعل ذلك بعد محاولاته لاصلاحها من قبل التوكيل دون رد من الأخير بسبب عيوب فى الصناعة على حد قوله .

مؤخرا ظهر التاكسى المرسيدس مجددا ، ولكن هذه المرة بمدينة الحرفيين بمحافظة القاهرة محمولة على إحدى سيارات النقل لانقاذ السيارات ومحمل عليها أعلى شبكة طائر الأوز الشهير ومشنة للجبن كانها سيارة تاكسى قديمة اتية للاصلاح بهذه المنطقة .

التاكسي المرسيدس

لم يعلق وكيل مرسيدس داخل السوق المصرى حتى الآن على هذه الواقعة من الأساس ، ولذلك من المرجح أن مالك السيارة يظهر كل فترة بشكل جديد للسيارة كنوع من الرد على هذا السكون من قبل الوكيل .

التاكسي المرسيدس

ومن المعروف ان السيارة مرسيدس S560 موديل 2019 ، تتوفر بمحرك 4000 سي سي وتولد قوة حصانية تصل الي 463 حصان بالاضافة الي عزم دوران يصل الي 699 نيوتن متر ويتم ناقل القوة الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات وعبر نظام 4MATIC.

التاكسي المرسيدس

وتمكن هذه المواصفات السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في زمن قدره 4.8 ثانية بالاضافة الي الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة، ويتوفر للسيارة نظام دفع رباعي أو خلفي.

وتتميز السيارة في الداخل بفرش جلدي وخاصية المساج ونظام صوتي برومستر مع نظام لتوزيع العطور داخل السيارة كما ترتكز على عجلات أكبر من عجلات S-Class العادية .

التاكسي المرسيدس

بالاضافة الى عدادات رقمية في الأمام 12.3 بوصة مع باقة من وسائل المساعدة للسائق تشمل مثبت سرعة قابل للتكيف ونظام ملاحة ومساعد تغيير المسار.

ويصل سعر السيارة مرسيدس S560 موديل 2019 ، داخل السوق المحلى المصرى الى ما يزيد عن 10 ملايين جنيه مصرى .