عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الحلوة من ألمانيا ..التاكسي المرسيدس الفاخرة تظهر بشبكة أعلاها وزة ومشنة بالحرفيين .. اعرف القصة

التاكسي المرسيدس
التاكسي المرسيدس

حدثت حالة من الجدل والذهول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، منذ فترة بعد ان انتشرت عدد من الصور لسيارة أجرة " تاكسى " فاخرة تسير داخل شوارع محافظة الاسكندرية ، مكتوب عليها " الحلوة من المانيا " والتى اذهلت الجميع بسبب كونها سيارة مرسيدس يصل سعرها ملايين الجنيهات .

التاكسي المرسيدس 

وبعد فترة ظهر صاحب التاكسى المرسيدس ليعلن بان السيارة هى مرسيدس S560 ، وهى ليست فى الأساس تاكسى وانما هى ملاكى وانما قام بفعل ذلك بعد محاولاته لاصلاحها من قبل التوكيل دون رد من الأخير بسبب عيوب فى الصناعة على حد قوله .

txt

مواصفات أول سيارة مغربية محلية الصنع.. معلومات مهمة

txt

بعد تعديل الأسعار.. أشهر 5 سيارات بسوق "الزيرو" في مصر

مؤخرا ظهر التاكسى المرسيدس مجددا ،  ولكن هذه المرة بمدينة الحرفيين بمحافظة القاهرة محمولة على إحدى سيارات النقل لانقاذ السيارات ومحمل عليها أعلى شبكة طائر الأوز الشهير ومشنة للجبن كانها سيارة تاكسى قديمة اتية للاصلاح بهذه المنطقة .

التاكسي المرسيدس 

لم يعلق وكيل مرسيدس داخل السوق المصرى حتى الآن على هذه الواقعة من الأساس ، ولذلك من المرجح أن مالك السيارة يظهر كل فترة بشكل جديد للسيارة كنوع من الرد على هذا السكون من قبل الوكيل .

التاكسي المرسيدس 

ومن المعروف ان السيارة مرسيدس S560 موديل 2019 ، تتوفر بمحرك 4000 سي سي وتولد قوة حصانية تصل الي 463 حصان بالاضافة الي عزم دوران يصل الي 699 نيوتن متر ويتم ناقل القوة الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك من 9 سرعات وعبر نظام 4MATIC.

التاكسي المرسيدس 

وتمكن هذه المواصفات السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في زمن قدره 4.8 ثانية بالاضافة الي الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة، ويتوفر للسيارة نظام دفع رباعي أو خلفي.

وتتميز السيارة في الداخل بفرش جلدي وخاصية المساج ونظام صوتي برومستر مع نظام لتوزيع العطور داخل السيارة كما ترتكز على عجلات أكبر من عجلات S-Class العادية .

التاكسي المرسيدس 

بالاضافة الى عدادات رقمية في الأمام 12.3 بوصة مع باقة من وسائل المساعدة للسائق تشمل مثبت سرعة قابل للتكيف ونظام ملاحة ومساعد تغيير المسار.

ويصل سعر السيارة مرسيدس S560 موديل 2019 ، داخل السوق المحلى المصرى الى ما يزيد عن 10 ملايين جنيه مصرى .

تاكسي التاكسى المرسيدس السيارة مرسيدس مرسيدس S560 مرسيدس S560 موديل 2019 الحلوة من المانيا تاكسي مرسيدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

موضوعات متعلقة

مينى باص وملاكي.. مزاد سيارات حكومي جديد.. تفاصيل

ارتفاع أسعار بيستون T77 في مصر

بلد الحريات.. نيويورك ستفرض رسوما للتنقل داخل شوارعها .. تفاصيل

تعرف على أسعار بروتون ساجا فى 2023

القائمة الكاملة لأسعار رينو 2023 في مصر

التشويق للسيارات النادرة.. آخر تريلر للجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious

سعر أرخص سيارة من كيا .. اعرف بكام

تعديل أسعار جاك JS3 في مصر

ترشيحاتنا

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية الأزهرية

سوق السمك الحضاري بالمنيب .. يضم 143 باكية ومبنى إداريًا على أحدث طراز

شركات إماراتية تحسم استحواذها على وطنية وصافي

طريقة غير متوقعة لتناول مرضى السكر الأرز الأبيض بأمان

إسرائيل تصادق على مخطط استيطاني جديد بالقدس المحتلة.. وفلسطين تطالب بتدخل دولي لوقفه

الشوط الأول .. أرسنال يتأخر أمام نوتنجهام فورست بهدف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ200 جنيه .. تقليد مايوهات هادية غالب يثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين أمين في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها.. صور

بعد فيديو مؤثر .. أضرار صادمة لتناول الشعيرية سريعة التحضير

ليوناردو دي كابريو في عرض فيلمه Killers Of The Flower Moon بمهرجان كان

فيديو

دمار منازل ومزارع وأضرار بـ مليارات اليورو.. خسائر فيضانات إيطاليا

تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ