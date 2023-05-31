تضم السوق المصرية للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميًا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وتتميز بعض السيارات ، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها هى أيضا سواء "زيرو" او مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة في مصر .

1- بى إم دبليو 318

بى ام دبليو 318

يتميز محرك بى ام دبليو 318 موديل 1983 بأداء قوي وكفاءة عالية، ويتكون من 4 اسطوانات بقوة 1.8 لتر وقدرة 98 حصان ، ويعمل المحرك بواسطة نظام الإشعال الإلكتروني ونظام الوقود الحقن المباشر، مما يوفر استجابة سريعة للدواسة وتقليل استهلاك الوقود.

أما عن سعر السيارة بى ام دبليو 318 موديل 1983 ، داخل سوق السيارات المستعملة ، فتاتى بـ 60 ألف جنيه.

2- هيونداي أكسيل

هيونداي أكسيل موديل 1996

تأتى السيارة هيونداي أكسيل موديل 1996 ، من خلال خيارين للمحركات كلاهما رباعي الأسطوانات 4 سليندر، الأول بسعة 1300 سي سي بنظام الكربراتير، والآخر سعة 1500 سي سي معتمدًا على خاصية الإنجكشن، بالإضافة إلى نوعين أيضا من نواقل الحركة الأول مانيوال مكون من 5 نقلات، والآخر أوتوماتيكي الأداء رباعي السرعات.

اما عن سعر السيارة هيونداي أكسيل موديل 1996 ، داخل سوق السيارات المستعملة ، فتأتى بـ 77 ألف جنيه.

3- دايو اسبيرو

السيارة دايو اسبيرو موديل 1996

يتميز محرك السيارة دايو اسبيرو موديل 1996 بأداء ممتاز واقتصادي في استهلاك الوقود، ويتكون من 4 اسطوانات بقوة 1.5 لتر وقدرة 85 حصان، ويعمل المحرك بواسطة نظام الإشعال الإلكتروني ونظام الوقود الحقن المباشر، مما يوفر استجابة سريعة للدواسة وتقليل استهلاك الوقود.

أما عن سعر السيارة دايو اسبيرو موديل 1996 ، داخل سوق السيارات المستعملة ، فتأتى بـ 82 ألف جنيه.

4- دايهاتسو ميرا

دايهاتسو ميرا موديل 1991

يأتى محرك السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1991 بـ 3 اسطوانات بقوة 0.8 لتر وقدرة 50 حصان ، كما يتميز المحرك بتصميم مبتكر للصمامات والذي يعمل على زيادة كفاءة الاحتراق والحفاظ على قوة المحرك عند جميع سرعاته وتحميله ، ويتمتع المحرك أيضًا بنظام التحكم الإلكتروني في الوقود والذي يساعد على تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتخفيض الانبعاثات الضارة للبيئة.

أما عن سعر السيارة دايهاتسو ميرا موديل 1991 ، داخل سوق السيارات المستعملة ، فتأتى بـ 87 ألف جنيه.

5- هيونداي أكسنت

هيونداي اكسنت موديل 2005

تحتوي سيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 علي محرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوه قدرها 72 حصان، وعزم اقصي للدوران 10.9 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات واخر أوتوماتيك .

أما عن سعر السيارة هيونداي اكسنت موديل 2005 ، داخل سوق السيارات المستعملة ، فتأتى بـ 90 ألف جنيه.