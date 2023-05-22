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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهم سيارات مزاد جمرك سفاجا.. تفاصيل

مزاد سيارات صورة
مزاد سيارات " صورة ارشيفية "

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري، تابع لجهات حكومية .

 

وتأتى السيارات التى ستباع بمزاد الاثنين الموافق 31 مايو ، تابعة لجمرك سفاجا ، ويعقد عليها المزاد العلنى فى الثانية عشرة ظهرا بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة .

 وتشمل الموديلات التى ستباع ، فى مزاد يوم الاربع الموافق 31 مايو الجاري التابع لـ جمرك سفاجا ، هيونداي توسان دفع رباعي 2013 ، جيب جراند شيروكي 2015 ، BMW 330 كابروليه  ، جي ام سي يوكون ، BMW 520i  موديل 1988، تويوتا كامري 2005 ، ميتسوبيشي ناتيفا 2008 ، كرايسلر كابروليه 300C موديل 2007 ، تويوتا كامري 2007 ، تويوتا كورولا 2008 ، ميتسوبيشي جراندي اس  .

 

بالاضافة الى عدد من السيارات الاخرى من بينها ، تويوتا كورولا 2004 ، رأس جرار ماركة مرسيدس أكتورس 1840 موديل 2001 ، سوزوكي SX4 موديل 2014 ، 2 تويوتا كورولا 2008 ، رينو داستر 2015 ، شيفروليه سونيك 2014 ، تويوتا كورولا 2013  و2010 ، 2 أتوبيس مرسيدس MCV 400 موديل 2015 ، أوديA3 موديل 2011 ، أودي A6 موديل 2011 ، جيب شيروكي لاريدو 2012 ، تويوتا كورولا 2010  و2009 و2015 . 

 

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

 

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم  تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

 

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.

 

وفي حالة عدم رسو اي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التامين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

 

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة.

 

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

 

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .

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