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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالسعر والمواصفات .. قائمة فورد 2023 في مصر

فورد
فورد

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية فورد ، زيادة سعرية جديدة منذ فترة لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصرى للسيارات .

 

تعتبر سيارات شركة فورد واحدة من اهم شركات السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، فى طرح السيارات الهتشباك و الـSUV، وتم طرح طرازين بالاسواق .

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سعر ومواصفات إم جي 5 بعد الزيادات الأخيرة

وخلال السطور التالية سنتعرف على اسعار طرازات فورد فى مصر : 

 

1- فورد فوكس

فورد فوكس

تستمد سيارة فورد فوكاس موديل 2023 قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

تأتي سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بطول  4382 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1452 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم.

اما عن اسعار السيارة داخل سوق السيارات فى مصر :

أوتوماتيك / TREND 4D 2022 بسعر 470,000 جنيه        

أوتوماتيك / CONNECTED 5D 2022 بسعر 490,000 جنيه            

أوتوماتيك / CONNECTED 4D 2022 بسعر 500,000 جنيه            

أوتوماتيك / TITANIUM 4D 2022 بسعر 535,000 جنيه   

أوتوماتيك / TREND 4D 2023 بسعر 840,000 جنيه        

أوتوماتيك / CONNECTED 5D 2023 بسعر 860,000 جنيه            

أوتوماتيك / CONNECTED 4D 2023 بسعر 870,000 جنيه            

أوتوماتيك / TITANIUM 5DR 2023 بسعر 900,000 جنيه 

أوتوماتيك / TITANIUM 4D 2023 بسعر 905,000 جنيه   

 

2- فورد ايكو سبورت

فورد ايكو سبورت

تعتمد السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022 على محرك يقوم بضخ قوة تصل الى 123 حصانا، ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1000 سي سي تيربو، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 170 نيوتن/متر.

تتسارع السيارة فورد ايكو سبورت موديل 2022  من وضع الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن يصل الى بـ 11.6 ثانية، تبلغ سرعتها القصوى حو 180 كيلومتر في الساعة، وبمتوسط استهلاك للوقود يبلغ 5.8 لتر عندما تخوض مسافات تصل بـ 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل سوق السيارات فى مصر :

أوتوماتيك / TREND PLUS 2022 بسعر 615,000 جنيه     

أوتوماتيك / SPORT PLUS 2022 بسعر 680,000 جنيه     

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