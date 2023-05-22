القائمة الكاملة لأسعار أوبل 2023 في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية اوبل ، زيادة سعرية جديدة منذ فترة لعدد من طرازات الشركة داخل السوق المصرى للسيارات .

تعتبر سيارات شركة اوبل واحدة من اهم شركات السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، فى طرح السيارات الهتشباك و الـSUV، وتم طرح 4 طرازات مختلفة بالاسواق .

وخلال السطور التالية سنتعرف على اسعار طرازات اوبل فى مصر :

1- اوبل جراند لاند

اوبل جراند لاند

ومن المعروف ان السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 163 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات.

و تتسارع السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.4 ثانية ، و تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 7 لترات وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المصرى :

اتوماتيك / TOP LINE 2022 بسعر 599,990 جنيه

2- اوبل كورسا

اوبل كورسا

وتستمد السيارة أوبل كورسا موديل 2023 ، قوتها من خلال محرك سعة 1200 سي سي تربو، بقوة 130 حصانًا، وعزم اقصي للدوران 230 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

وتصل سرعة السيارة أوبل كورسا موديل 2023 القصوى إلي 207 كم/ ساعة، وتتسارع من وضع السكون حتي سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمينه قدرها 8.7 ثانية .

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المصرى :

اتوماتيك / ELEGANCE 2023 بسعر 809,990 جنيه

اتوماتيك / TOP LINE PLUS 2023 بسعر 869,990 جنيه

3- اوبل كروس لاند

اوبل كروس لاند

تاتى السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 ، بمحرك "تيربو"، سعة 1200 سي سي، جر امامي، يتمكن من انتاج طاقة اجمالية قدرها 110 حصانا، بالاضافة إلى 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب سرعة قصوى تصل لـ 187 كم/س.

يمكن للسيارة اوبل كروس لاند الرياضية موديل 2023 استهلاك 5.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المصرى :

اتوماتيك ELEGANCE 2023 بسعر 859,990 جنيه

اتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 939,990 جنيه

4- اوبل موكا

اوبل موكا

تعتمد السيارة أوبل موكا موديل 2023 على محرك بقوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي ، و بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات بنظام الجر الامامي، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

يمكن للسيارة أوبل موكا موديل 2023 التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9.2 ثوان فقط.

اما عن سعر السيارة داخل سوق السيارات المصرى :

- اوتوماتيك / ELEGANCE 2023 بسعر 1,049,990 جنيه

- اوتوماتيك / GS LINE 2023 بسعر 1,119,990 جنيه