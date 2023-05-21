يضم السوق المصرى للسيارات، العديد من الطرازات المختلفة، ولكن مع استمرار نقص المعروض منها، بسبب الأزمات المتتالية عالميا، ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه.

و تتميز بعض السيارات ، بأنها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها هى أيضا سواء "زيرو" او مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات كروس أوفر فى مصر .

1- شانجان CS15

شانجان CS15

ومن المعروف ان السيارة شانجان CS 15 موديل 2022 تاتى بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 105 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيكي الأداء.

اما عن سعر السيارة شانجان CS 15 :

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 440,000 جنيه

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 465,000 جنيه

2- شيري تيجو 3

شيري تيجو 3

ويضخ محرك السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 صاحب الاربعة اسطوانات، قوة اجمالية بلغت 125 حصانا، سعة 1600 سي سي، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، بالاضافة إلى 160 نيوتن/متر من عزم الدوران للمحرك، وسرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

اما عن سعر السيارة شيرى تيجو 3 :

- أوتوماتيك 2022 بسعر 471,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعر 560,000 جنيه

3- رينو داستر

رينو داستر

ومن المعروف ان السيارة رينو داستر موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الحركة .

وتتسارع السيارة رينو داستر موديل 2022 من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية.

اما عن سعر السيارة رينو داستر:

- أوتوماتيك / H3 2022 بسعر 505,000 جنيه

- أوتوماتيك / H1 2023 بسعر 880,000 جنيه

- أوتوماتيك / H3 2023 بسعر 950,000 جنيه

4- بايك X3

بايك X3

وتستمد السيارة بايك X3 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية قدرها 116 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1500 سي سي، بينما تعمل السيارة عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالإضافة إلى اعتمادها على ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

اما عن سعر السيارة بايك X3 :

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 619,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 669,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 719,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 769,000 جنيه

5- جاك JS3

جاك JS3

وتستمد السيارة جاك JS3 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي.

تصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS3 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT ، و يبلغ متوسط استهلاك من الوقود بنسبة قدرها 6.5 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

اما عن سعر السيارة جاك JS3 :

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 679,900 جنيه