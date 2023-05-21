سعر ومواصفات إم جي 5 بعد الزيادات الأخيرة

اعلن وكيل شركة ام جي الصينية ، عن ارتفاع أسعار سيارات إم جي 5 موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 25 إلى 35 ألف جنيه لبعض الفئات خلال مايو الحالى .

السيارة إم جي 5 موديل 2022

تم إطلاق سيارة إم جي 5 موديل 2022 بتحديثات ومميزات عالية الجودة، حيث تتميز هذه السيارة بتصميم أنيق وجريء، إضافة إلى مجموعة من الخيارات التقنية الرائعة والمتطورة.

و تتميز السيارة إم جي 5 موديل 2022 بمحرك قوي وقيادة ديناميكية، حيث يتوفر محرك بسعة 1.5 لتر و ينتج قوة تصل إلى 120 حصان، مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بست سرعات.

السيارة إم جي 5 موديل 2022

و توفر السيارة إم جي 5 موديل 2022 ، بمساحة داخلية واسعة ومريحة للركاب، بالإضافة إلى مقاعد مصممة بتقنية الدعم المخصص، مع مساحة رأس وأرجل كافية لحجم السيارة.

و وتاتى السيارة إم جي 5 موديل 2022، نظام المولتيميديا في السيارة بشاشة تعمل باللمس بحجم 8 بوصة، مع خيارات مثل مدخل AUX، USB، بلوتوث، وكاميرا خلفية.

السيارة إم جي 5 موديل 2022

تتميز سيارة إم جي 5 موديل 2022 بمجموعة من الأنظمة الأمنية المتطورة مثل نظام المكابح المانعة للانزلاق، نظام تحديد موقع السيارة، ونظام الاستشعار عن الاصطدام الأمامي والخلفي.

السيارة إم جي 5 موديل 2022

اما عن اسعار أسعار إم جي 5 موديل 2022

- فئة Classic بسعر 610 الف جنيه بدلا من 585الف جنيه

- فئة Comfort بسعر 650الف جنيه بدلا من 615 الف جنيه

- فئة Luxury بسعر 680 الف جنيه بدلا من 645 الف جنيه