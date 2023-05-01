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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها MG في مصر .. صور

السيارة MG 5
السيارة MG 5

وصل سعر السيارة MG 5 إلى 609.990 جنيه، وذلك للفئة الاولى المطروحة محليًا، بعد ان شهدت في بداية مايو 2023 زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة، والتي تعد هي ارخص اصدارات شركة ام جي في مصر.

السيارة MG 5 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة لفئات السيارة MG 5 داخل السوق المصري، مع استراض ابرز مواصفاتها الفنية.

السيارة MG 5 

مواصفات السيارة MG 5 

 

- محرك 120 حصانا.

- سعة 1500 سي سي 4 سلندر.

- عزم دوران 150 نيوتن/متر.

- ناقل سرعات "اوتوماتيك".

- دفع امامي.

السيارة MG 5 

وتتمتع السيارة MG 5 بعدد من التجهيزات باختلاف الفئات ومنها، مستشعرات ركن أمامية وخلفية، مقود حركة يدعم انظمة التحكم الصوتي، شاشة ملونة تعمل باللمس، كاميرا 360 درجة، زر تشغيل المحرك وايقافه، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

السيارة MG 5 

وتضم ايضا جنوط 16 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، بالاضافة إلى قفل مركزي، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP، مع فرامل EBD و ABS مانعة للانغلاق، وخاصية دعم السيارة عند خوض المنحنيات CBC، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية.

السيارة MG 5 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG 5 في مصر

 

الفئة الاولى STD MG 5 بسعر 609.990 جنيه.

الفئة الثانيةCOMFORT  MG 5 بسعر 649.990 جنيه.

الفئة الثالثةLUXURY  MG 5 بسعر 679.990 جنيه.

السيارة MG 5 
MG 5 مواصفات السيارة MG 5 MG 5 الجديدة الاسعار الرسمية الجديدة

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