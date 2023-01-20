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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ام جي 6 بعد زيادة وصلت لـ 60 الف جنيه .. صور

ام جي 6
ام جي 6

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات ام جي الصينية داخل السوق المصري خلال الايام القليلة الماضية، وتعد هذه الزيادة هي الثانية من نوعها في شهر يناير خلال العام الجاري 2023، حيث شملت السيارة MG 6 موديل 2022 والتي ارتفعت اسعارها بنسبة تتراوح بين 50 الف و 60 الف جنيه.

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وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة ام جي 6 في السوق المصري بعد زيادات شهر يناير 2023 الاخيرة.

ام جي 6 

الاسعار الرسمية للسيارة ام جي 6 موديل 2022 بعد الزيادات الاخيرة في السوق المصري 

 

الفئة الاولى ام جي 6 موديل 2022 ارتفعت من 620 ألف جنيه إلى 669.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي 6 موديل 2022 ارتفعت من 650 ألف جنيه إلى 709.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ام جي 6 موديل 2022 ارتفعت من 660 ألف جنيه إلى 719.990 ألف جنيه.

ام جي 6 

تجهيزات السيارة ام جي 6 موديل 2022 في مصر 

 

تحتوي السيارة ام جي 6 موديل 2022 على العديد من التجهيزات بحسب الفئات المقدمة، حيث تتضمن نظام صوتي وترفيهي يصل إلى 6 مكبرات صوتية، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد المهام، وحساسات ركن خلفية وامامية، وكاميرا 360 درجة، ومقعد امامي بخاصية التحكم الكهربائي، إلى جانب مرايات كهربائية، ومثبت سرعة.

ام جي 6 

وتضم التجهيزات الخاصة بالسيارة ام جي 6 موديل 2022، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وبصمة تشغيل المحرك وايقافه، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، ومكيف هواء ثنائي، وجنوط رياضية، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس.

ام جي 6 

ودعمت السيارة ام جي 6 موديل 2022 بمحرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو"، بقوة اجمالية قدرها 169 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات مكون من 7 نقلات أوتوماتيكية الاداء مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

ام جي 6 
ام جي موديل 2022 ام جي 6 موديل 2022 السيارة ام جي 6 موديل 2022 ام جي 6

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