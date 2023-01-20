زيادة تصل لـ30 ألف جنيه.. أسعار إم جي RX5 في السوق المصري

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة لقائمة سيارات ام جي الصينية المطروحة في مصر، شملت السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام RX5، حيث ارتفعت أسعار تلك النسخة بنسبة تتراوح بين 20 ألف جنيه للفئة الأولى، و 30 ألف جنيه للفئة الثانية.

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أحدث أسعار السيارة إم جي RX5 في مصر بعد زيادات يناير الجديدة

ام جي RX5

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة ام جي RX5 بعد زيادات شهر يناير

الفئة الأولى إم جي RX5 موديل 2022 ارتفعت من 690 ألف جنيه إلى 709.990 آلاف جنيه.

الفئة الثانية إم جي RX5 موديل 2022 ارتفعت من 720 ألف جنيه إلى 749.990 ألف جنيه.

ام جي RX5

تأتي السيارة ام جي RX5 بنظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، ومدخل USB و AUX، ومصدر للطاقة، مع بلوتوث وراديو، وعجلة قيادة "مالتي فانكشن" مع تقنية التحكم في الاوامر الصوتية، بالإضافة إلى شاشة متعددة الوظائف قياسها 8 بوصة.

ام جي RX5

وتحتوي السيارة ام جي RX5 على "بصمة" لتشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى تقنية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، مع قفل مركزي للأبواب، وجاج كهربائي، وفتحة سقف بانوراما، مع اضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية 18 بوصة.

ام جي RX5

وتنتقل السرعة لمنظومة الدفع الامامي الخاصة بالسيارة ام جي RX5، عبر علبة تروس أوتوماتيكية سباعية السرعات، متصل بمحرك تيربو 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم دوران 250 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 169 حصانا.