سعر السيارة ام جي ZS يرتفع 50 ألف جنيه .. تفاصيل

شهدت السيارة ام جي ZS زيادة سعرية هي الأولى من نوعها خلال عام 2023، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 50 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي لعائلة السيارات الرياضية.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة ام جي ZS بعد زيادات 2023 الجديدة.

السيارة ام جي ZS

تتسارع عجلات السيارة ام جي ZS بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات مع تقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تستمد اوامر القوة من محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج 135 نيوتن/متر، و 123 حصانا.

السيارة ام جي ZS

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة ام جي ZS يمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 10.9 ثانية، بينما يمكنها استهلاك نسبة من الوقود تقدر بـ 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

السيارة ام جي ZS

وتتمتع السيارة ام جي ZS بالعديد من التجهيزات ومنها، زجاج كهربائي، وقفل مركزي، مع مرايات جانبية كهربائية، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة 8 بوصة تعمل باللمس، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، وحساسات حركة خلفية، وكاميرا للتحكم.

السيارة ام جي ZS

اسعار السيارة ام جي ZS بعد الزيادة الجديدة

الفئة الاولى بقيمة قدرها 540 ألف جنيه بدلاً من 490 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 560 ألف جنيه بدلاً من 510 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 580 ألف جنيه بدلاً من 530 ألف جنيه.